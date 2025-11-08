Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Στεφ Κάρι ανήκουν αναμφισβήτητα στους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του NBA. Και οι δύο κατάγονται από το Άκρον και βρέθηκαν αντιμέτωποι σε τελικούς που άφησαν εποχή, μεταξύ 2015 και 2018, με τον απολογισμό να είναι 3-1 υπέρ του Κάρι, ενώ το 2022 προσέθεσε ένα ακόμα δαχτυλίδι μετά τη νίκη επί των Μπόστον Σέλτικς.

Στους ίδιους τελικούς, ο Κάρι κατέκτησε τελικά τον τίτλο του MVP των τελικών, μετά τις επιτυχίες του Αντρέ Ιγκουοντάλα το 2015 και του Κέβιν Ντουράντ το 2017 και 2018. Από την άλλη, ο ΛεΜπρόν «έγραψε» Ιστορία το 2016, όταν μαζί με τους Καβαλίερς ανέτρεψαν το 3-1 υπέρ των αντιπάλων, κατακτώντας το τρίτο του δαχτυλίδι — και αργότερα ένα τέταρτο το 2020, σε μια σεζόν που στιγματίστηκε από την πανδημία.

Οι δύο σούπερσταρ ενώθηκαν ξανά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, με την ομάδα των ΗΠΑ να επικρατεί της Γαλλίας (98-87) και να επιστρέφει στην Αμερική με το χρυσό μετάλλιο. Η εμπειρία τους από εκείνη τη συνεργασία αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στο podcast «Mind the Game», που διατηρεί ο ΛεΜπρόν μαζί με τον Στιβ Νας, όπου οι δύο παίκτες θυμήθηκαν τις μάχες του παρελθόντος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αποκάλυψη του Κάρι για τον Στιβ Κερ, ο οποίος εκείνη την περίοδο είχε εμπνευστεί από το «tiki-taka» της Μπαρτσελόνα του Πεπ Γκουαρδιόλα. Η φιλοσοφία αυτή — γνωστή για την απλότητα, την ταχύτητα και τις συνεχείς επιλογές στο παιχνίδι — ενσωματώθηκε στο μπάσκετ των ΗΠΑ αλλά και των Γουόριορς, αφήνοντας εποχή και επηρεάζοντας την τακτική στο υψηλότερο επίπεδο.

«Στην προετοιμασία, μας έδειξε ένα βίντεο από μια ποδοσφαιρική ομάδα που τώρα δεν θυμάμαι το όνομα», είπε ο Κάρι.

«Μπαρτσελόνα», απάντησε ο Νας, κι εγώ του επιβεβαίωσα: «Tiki-taka, έτσι δεν είναι;»

«Μας μιλούσε γι’ αυτό σαν να ήταν φιλοσοφία. Μας έδειξε πώς να δημιουργούμε σουτ, να παίζουμε απλά, να οργανώνουμε την άμυνα και να παίρνουμε σωστές αποφάσεις σε κάθε κατοχή μέχρι να βρούμε το σωστό σουτ. Χρειαστήκαμε μόλις ένα λεπτό για να νιώσουμε άνετα, χωρίς να οργανώνουμε κάθε φάση, αφήνοντας τη μπάλα να καθορίζει πού θα έπρεπε να βρίσκεται κάθε παίκτης. Χωρίς αμφιβολία, αυτό μας βοήθησε να βελτιώσουμε τη φιλοσοφία του προπονητή Κερ».

Όπως παραδέχεται ο «30» των Γουόριορς, η προσέγγιση αυτή βοήθησε την ομάδα να βελτιστοποιήσει την επίθεση και την άμυνα, κάνοντας τον προπονητή Κερ να δημιουργήσει μια νέα σχολή στο σύγχρονο μπάσκετ.