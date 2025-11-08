Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να θέλει το νέο γήπεδο των Washington Commanders, αξίας 3,7 δισ. δολαρίων, να πάρει το όνομά του, σύμφωνα με το ESPN. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι «πιθανότατα θα γίνει».

Οι Commanders επιστρέφουν στην Ουάσινγκτον από το FedEx Field στο Landover του Μέριλαντ και σχεδιάζουν να χτίσουν νέο γήπεδο στη θέση του παλιού RFK Stadium, που δεν χρησιμοποιείται από το 1996 και θα κατεδαφιστεί.

Σύμφωνα με πηγές, ο Τραμπ είχε επικοινωνίες με μέλος της ομάδας, ενώ η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, είπε ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ έκανε δυνατή την κατασκευή του νέου γηπέδου». Ωστόσο, η ομάδα σημειώνει ότι η ονομασία δεν εξαρτάται μόνο από αυτήν, αλλά και από την πόλη και την Υπηρεσία Πάρκων.

Ο Τραμπ θα παρακολουθήσει τον αγώνα των Commanders με τους Detroit Lions την Κυριακή, στην πρώτη αναμέτρηση της σεζόν που θα παραβρεθεί, στο skybox του ιδιοκτήτη Τζος Χάρις, ανήμερα της Ημέρας των Βετεράνων.

Νωρίτερα φέτος, είχε απειλήσει ότι θα μπλοκάρει την κατασκευή γηπέδου αν η ομάδα δεν επαναφέρει το όνομα «Redskins». Η ομάδα επιβεβαίωσε αργότερα την επιστροφή της στην Ουάσινγκτον.

Παράλληλα, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι λόγω έλλειψης χρηματοδότησης από την αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης, τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων δεν θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις του NFL για την Ημέρα των Βετεράνων.