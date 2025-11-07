Το σερβικό κοινοβούλιο ενέκρινε ειδικό νόμο (Lex specialis) που αφορά το συγκρότημα κτιρίων του Γενικού Επιτελείου Στρατού, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές στους νατοϊκούς βομβαρδισμούς του 1999. Ο νόμος, ο οποίος υπερισχύει του γενικού δικαίου, επιτρέπει την κατεδάφιση του κτηρίου, παρότι έχει χαρακτηριστεί μνημείο αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Με τον τρόπο αυτό αίρονται τα εμπόδια για την αξιοποίηση του χώρου, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση των σχεδίων του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο Κούσνερ είχε εκφράσει στις αρχές του 2024 την πρόθεσή του να ανεγείρει δύο ουρανοξύστες που θα περιλαμβάνουν πολυτελές ξενοδοχείο, διαμερίσματα και επαγγελματικούς χώρους.

Η σερβική αντιπολίτευση ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε διαδηλώσεις εάν ξεκινήσει η κατεδάφιση του ιστορικού κτηρίου του ΓΕΣ, το οποίο αποτελεί σύμβολο της εποχής των βομβαρδισμών.

Από τη στιγμή που έγιναν γνωστά τα σχέδια του Κούσνερ, πραγματοποιούνται συχνά συγκεντρώσεις με αίτημα την ανακατασκευή του κτηρίου στη μορφή που είχε πριν από το 1999. Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, η πλειονότητα των Σέρβων πολιτών τάσσεται υπέρ αυτής της λύσης.

Η παραχώρηση του χώρου στον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί αντιδράσεις, καθώς θεωρείται από πολλούς προσβολή στη μνήμη των θυμάτων των βομβαρδισμών, στους οποίους οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο.