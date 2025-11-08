Η Κίνα απηύθυνε για πρώτη φορά άμεση επικοινωνία προς τη NASA για να αποτρέψει μια πιθανή σύγκρουση δορυφόρων, σηματοδοτώντας ένα πρωτοφανές βήμα συνεργασίας στη διαχείριση της κυκλοφορίας στο Διάστημα. Το περιστατικό, σύμφωνα με τον Alvin Drew, διευθυντή του προγράμματος NASA Space Sustainability, αποκαλύφθηκε στο Διεθνές Συνέδριο Αστροναυτικής (IAC) στο Σίδνεϊ.

«Για χρόνια, όταν υπήρχε κίνδυνος σύγκρουσης, στέλναμε ειδοποίηση στους Κινέζους λέγοντας “Εμείς θα ελιχθούμε, εσείς μείνετε ακίνητοι”. Όμως, μόλις χθες, γιορτάσαμε το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, η Εθνική Διαστημική Υπηρεσία της Κίνας (CNSA) μάς προσέγγισε η ίδια λέγοντας “Βλέπουμε πιθανή σύγκρουση ανάμεσα στους δορυφόρους μας. Σας προτείνουμε να μείνετε σταθεροί, θα κάνουμε εμείς τον ελιγμό”», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η κίνηση αυτή θεωρείται σημαντική εξέλιξη στη διεθνή συνεργασία για την ασφάλεια των δορυφόρων, καθώς ο αριθμός των διαστημικών αντικειμένων σε τροχιά αυξάνεται ραγδαία. Οι ΗΠΑ, μέσω της SpaceX και του δικτύου Starlink, και η Κίνα, με τα προγράμματα Guowang και Thousand Sails, έχουν εκτοξεύσει χιλιάδες δορυφόρους χαμηλής τροχιάς (LEO), αυξάνοντας τον κίνδυνο συγκρούσεων και δημιουργίας διαστημικών συντριμμιών.

Η ενέργεια της Κίνας υποδηλώνει επίσης ότι η τεχνολογική της ικανότητα παρακολούθησης της διαστημικής κυκλοφορίας (space situational awareness) έχει φτάσει πλέον σε επίπεδο που επιτρέπει την έγκαιρη αναγνώριση επικίνδυνων «συναντήσεων» και τον συντονισμό με άλλες διαστημικές υπηρεσίες.

Το Πεκίνο είχε ήδη θέσει την ασφάλεια στο Διάστημα ως προτεραιότητα στη Λευκή Βίβλο του 2022, η οποία καθορίζει τους στόχους της κινεζικής διαστημικής πολιτικής για την περίοδο 2021–2026, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης τεχνολογιών για απομάκρυνση διαστημικών απορριμμάτων.

Η επικοινωνία μεταξύ CNSA και NASA παραμένει σπάνια λόγω του περιορισμού Wolf Amendment, νόμου των ΗΠΑ που απαγορεύει τη διμερή συνεργασία μεταξύ της NASA και κινεζικών κρατικών φορέων. Ωστόσο, το συγκεκριμένο περιστατικό δείχνει ότι η ανάγκη για κοινή ασφάλεια στο Διάστημα υπερβαίνει τα πολιτικά εμπόδια — και ίσως σηματοδοτεί μια νέα εποχή ρεαλιστικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις της διαστημικής εποχής.