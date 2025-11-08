Μαραθώνια ήταν η απολογία των τεσσάρων κατηγορουμένων ηλικίας 19, 20, 21 και 26 ετών για τη δολοφονία του 20χρονου στη Χαλκίδα, οι οποίοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Οι κακουργηματικές κατηγορίες που τους αποδίδονται, είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση, επικίνδυνη σωματική βλάβη, με αθλητικό υπόβαθρο και η απόφαση για την προφυλάκισή τους ήταν ομόφωνη. Χθες είχε ανακοινωθεί η προφυλάκιση των τριών νεαρών ηλικίας 19, 22 και 23 ετών που ήταν μαζί με τον αδικοχαμένο 20χρονο στο αυτοκίνητο.

Συνολικά από τους οκτώ προσαχθέντες, προφυλακίστηκαν οι εφτά, ενώ ο όγδοος των κατηγορουμένων ηλικίας 30 ετών, αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη δίκη με περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσία του στο ΑΤ του τόπου κατοικίας του.