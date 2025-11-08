Οκτώ άτομα, ηλικίας 19 έως 30 ετών, συνελήφθησαν για το φονικό οπαδικό επεισόδιο που συγκλόνισε τη Χαλκίδα, με θύμα έναν 20χρονο άνδρα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την έξαρση της οπαδικής βίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, κάμερα κλειστού κυκλώματος κατέγραψε τη στιγμή της αιματηρής συμπλοκής. Μία δεύτερη κάμερα, έξω από το νοσοκομείο, κατέγραψε την εγκατάλειψη του νεαρού θύματος από τους δράστες.

Χθες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών οι τέσσερις από τους κατηγορούμενους, μέλη της αντίπαλης ομάδας. Οι απολογίες τους διήρκεσαν περισσότερες από έξι ώρες, με τρεις να κρίνονται προφυλακιστέοι και έναν να αφήνεται ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα για απόκρυψη στοιχείων.

Οι υπόλοιποι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Όλοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, με κυριότερη εκείνη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Οι αστυνομικές έρευνες ολοκληρώθηκαν στα σπίτια και τα οχήματα των κατηγορουμένων, ενώ η αυτοψία περιέλαβε τον τόπο του εγκλήματος και άλλα σημεία που υπέδειξαν οι ίδιοι. Κατασχέθηκαν πειστήρια και αντικείμενα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή, όπως σουγιάδες, αεροβόλα, κουκούλες, μπαστούνια μπέιζμπολ, γάντια μάχης, φωτοβολίδες και ρούχα με ύποπτες κηλίδες που εξετάζονται εργαστηριακά.

Το θύμα έφερε τουλάχιστον επτά μαχαιριές σε πλάτη, θώρακα, καρδιά και πρόσωπο, τραύματα που αποδείχθηκαν μοιραία. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του αιματηρού επεισοδίου.