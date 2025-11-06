Βαθιά συγκίνηση και θλίψη επικρατούν στη Χαλκίδα, καθώς συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν τον 20χρονο, που έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση με μαχαίρι, η οποία είχε οπαδικά κίνητρα.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στις 2:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στη Χαλκίδα. Η σορός του νεαρού θα βρίσκεται στον ναό από τη 1:00 μ.μ., ώστε όσοι επιθυμούν να του πουν το τελευταίο «αντίο».

Μέσα στον ανείπωτο πόνο τους, οι γονείς του Μάριου ζητούν από όσους παραστούν στην κηδεία, να φορέσουν λευκά ρούχα, ως σύμβολο αγνότητας και φωτός, μια πράξη που θα εκφράσει αγάπη, ελπίδα και σεβασμό στη μνήμη του παιδιού τους.