Ο 21χρονος ιστιοπλόος, Αναστάσης Γκαρίπης, βίωσε την Παρσκευή (7/11) μία ιδιαίτερα ξεχωριστή μέρα, καθώς τιμήθηκε από πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, Τάμας Σούλιοκ, με το Χρυσό Μετάλλιο Τιμής, διότι το καλοκαίρι έσωσε έναν Ούγγρο τουρίστα με την 10χρονη κόρη του, όταν παρασύρθηκαν από τα θαλάσσια ρεύματα στην παραλία της Επανομής.

«Nιώθω μεγάλη τιμή που μου απονεμήθηκε το Χρυσό Μετάλλιο Τιμής από τον Πρόεδρο της Ουγγαρίας, Tamás Sulyok», έγραωε ο νεαρός στα social media.

Για πρώτη φορά το Χρυσό Μετάλλιο Τιμής σε πολίτη ξένης χώρας

Όπως αναφέρει ο πατέρας του ιστιοπλόου σε ανάρτησή του, επρόκειτο για την πρώτη φορά που το συγκεκριμένο μετάλλιο απονέμεται σε πολίτη ξένης χώρας.

Ο πατέρας του νεαρού ήρωα, Στέλιος Γκαρίπης έκανε ανάρτηση για την τελετή βράβευσης του γιου του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, λέγοντας πως η τρίωρη τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο της Βουδαπέστης ξεκίνησε με την ανάκρουση του εθνικού μας ύμνου.

Έπειτα πρόσθεσε ότι ο γιος του βραβεύθηκε «για τον ηρωισμό που επέδειξε το καλοκαίρι, στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης για την Ευρώπη του μέλλοντος».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Έλληνας Πρέσβης κύριος Σπύρος Γεωργιλές, αξιωματούχοι της Ουγγαρίας, εκπρόσωποι της Ισπανικής Κυβέρνησης, η Ισπανίδα πρωταθλήτρια Ισέτ Σεγκούρα που τιμήθηκε με το ίδιο μετάλλιο για τη συμμετοχή της στη διάσωση και η οικογένεια των διασωθέντων. Ακολούθησε δεξίωση με ευχάριστη έκπληξη την απόλαυση της πανσελήνου από το μπαλκόνι του Προεδρικού Μεγάρου και συζήτηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η ευχαριστήρια ομιλία του Αναστάση

«Αξιότιμε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή την τιμή και τη στιγμή που θα θυμάμαι για πάντα. Δεν περίμενα ποτέ πως ένας Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα μου απονείμει ένα μετάλλιο τιμής γιατί μια ημέρα προπόνησής μου στη θάλασσα, έκανα αυτό που υπαγορεύεται από την ίδια την ανθρώπινη υπόσταση: βοήθησα δύο ανθρώπους σε ανάγκη.

Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, είμαι μέσα στη θάλασσα και την ελευθερία της. Η θάλασσα μού δίδαξε πως η ελευθερία είναι κυρίως φτιαγμένη από ευθύνη, την ευθύνη να βγούμε όλοι στην ακτή. Δέχομαι με ευγνωμοσύνη αυτό το μετάλλιο, όχι μόνο ως προσωπική διάκριση, αλλά ως διάκριση που αποδίδεται στην ανθρωπιά που μας ενώνει».

Ο νεαρός kite surfer είχε περιγράψει στα tanea.gr τις συγκλονιστικές στιγμές της διάσωσης

Ο νεαρός kite surfer Αναστάσης Γκαμπίρης είχε περιγράψει στα tanea.gr τις συγκλονιστικές στιγμές της διάσωσης στην Επανομή και είχει στείλει το δικό του μήνυμα.