H Renault παρουσίασε επίσημα σήμερα την τέταρτη γενιά του Twingo, η οποία είναι αμιγώς ηλεκτρική. Το αυτοκίνητο σχεδιαστικά δεν διαφοροποιείται από το πρωτότυπο, με τον σχεδιασμό να αντλεί έμπνευση από το πρώτο Twingo της δεκαετίας του 1990.

Είναι τετράπορτο, με τα πίσω παράθυρα να μην κατεβαίνουν αλλά να ανοίγουν προς τα έξω. Έχει μήκος 3,789 μέτρα, πλάτος 1,72 μέτρα, ύψος 1,491 μέτρα και μεταξόνιο 2,493 μέτρα.

Στο εσωτερικό του φέρει ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής πολυμέσων 10,0 ιντσών. Εκτός από δυνατότητες δικτύωσης, τα ξεχωριστά του χαρακτηριστικά προσθέτουν μια φρέσκια, δυναμική αύρα στην εμπειρία του εσωτερικού, χάρη στα μοναδικά γραφικά τους. Δίπλα στα τρία χειριστήρια του κλιματισμού, το κόκκινο πλήκτρο για τα αλάρμ, μέσα σε μία διάφανη φούσκα, ξεχωρίζει αισθητικά, ξυπνώντας μνήμες από το αρχικό Twingo.

Το νέο Twingo θα φέρει τη νέα πλατφόρμα AmpR Small, με την αυτονομία του να βασίζεται στη νέα μπαταρία LFP 27,5 kWh με ηλεκτροκινητήρα 82 ίππων/170 Nm. Η τελική αγγίζει τα 130 χλμ./ώρα, ενώ η μέγιστη αυτονομία ανέρχεται σε 263 χλμ. και η ισχύς φόρτισης DC στα 50 kW, προσφέροντας 10-80% εντός μόλις μισής ώρας