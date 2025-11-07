Ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου για γενοκτονία στη Γάζα εξέδωσε την Παρασκευή η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης.

«Το Ισραήλ, μέχρι σήμερα, έχει διαπράξει με συστηματικό τρόπο γενοκτονία στη Γάζα, διαπράττοντας εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ως αποτέλεσμα αυτών των εγκλημάτων, χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ χιλιάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί και οι οικίες και οι εγκαταστάσεις τους έχουν καταστεί μη κατοικήσιμες» αναφέρεται μεταξύ άλλων στο τουρκικό έγγραφο.

Το ένταλμα αφορά συνολικά 37 άτομα, ανάμεσά τους ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ και ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων.

NEW: The Istanbul Chief Public Prosecutor’s Office has issued an arrest warrant for Netanyahu on charges of “genocide.” pic.twitter.com/GjoRz809I3 — Clash Report (@clashreport) November 7, 2025

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα «σχετικά με τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από το Ισραήλ σε βάρος ατόμων» που συμμετείχαν στον στολίσκο, ο οποίος μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.