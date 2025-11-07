Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται το επόμενο τριήμερο σε αρκετές περιοχές της δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, με κορύφωση από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα.

Πιο συγκεκριμένα, το Σάββατο (08-11-25) αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Την Κυριακή (09-11-25) τα φαινόμενα θα επηρεάσουν από τις προμεσημβρινές ώρες το Ιόνιο και από το απόγευμα τη Δυτική Στερεά και την Ήπειρο.

Τη Δευτέρα (10-11-25) έντονα φαινόμενα προβλέπονται έως το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, έως το βράδυ στη Δυτική Πελοπόννησο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) καλεί τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με τη ΓΓΠΠ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι περιφέρειες και οι δήμοι της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και συναφή φαινόμενα. Οι υπηρεσίες στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα, με δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης εφόσον απαιτηθεί.

Οδηγίες προς τους πολίτες

Η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο, να ελέγξουν ότι τα λούκια και οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά και να αποφεύγουν τη διέλευση χειμάρρων και ρεμάτων, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια και μετά από καταιγίδες.

Επιπλέον, συνιστάται η αποφυγή υπαίθριων δραστηριοτήτων και η παραμονή σε ασφαλείς χώρους κατά τη διάρκεια χαλαζόπτωσης ή έντονων ανέμων. Οι πολίτες πρέπει να αποφεύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα ή αναρτημένες πινακίδες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, όπως της Τροχαίας.

Προστασία από κεραυνούς

Σε περίπτωση έντονης κεραυνικής δραστηριότητας, στο σπίτι συνιστάται να μην χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές συσκευές ή τηλέφωνα, να αποσυνδέονται οι τηλεοράσεις και να αποφεύγεται η επαφή με σωληνώσεις.

Αν κάποιος βρίσκεται σε αυτοκίνητο, πρέπει να το ακινητοποιήσει μακριά από δέντρα, να παραμείνει μέσα με τα παράθυρα κλειστά και να μην αγγίζει μεταλλικά αντικείμενα. Σε εξωτερικό χώρο, συνιστάται η αναζήτηση καταφυγίου σε κτίριο ή αυτοκίνητο, η αποφυγή ψηλών δέντρων και μεταλλικών αντικειμένων και η απομάκρυνση από υδάτινες επιφάνειες.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων στα δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα www.emy.gr. Για πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου, μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στο www.astynomia.gr.

Περισσότερες οδηγίες αυτοπροστασίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο civilprotection.gov.gr.