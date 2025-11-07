Air France‑KLM κατέγραψε τη χειρότερη συνεδρίαση των τελευταίων τριών ετών, με τη μετοχή της να υποχωρεί σχεδόν κατά 14% στο χρηματιστήριο του Παρισιού, στα 10,1 ευρώ – επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από τον περασμένο Ιούλιο. Οι επενδυτές αντέδρασαν έντονα στα αποτελέσματα τριμήνου, καθώς τα έσοδα και τα λειτουργικά κέρδη κινήθηκαν χαμηλότερα από τις προσδοκίες της αγοράς.

Το λειτουργικό κέρδος (EBIT) του ομίλου ανήλθε σε 1,2 δισ. ευρώ, περίπου 7% κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η εταιρεία απέδωσε τις απώλειες σε εξωτερικούς παράγοντες, ωστόσο οι επιπτώσεις ήταν σημαντικές: οι πολυήμερες απεργίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στη Γαλλία το καλοκαίρι επιβάρυναν τη λειτουργία της, ενώ οι κινητοποιήσεις του προσωπικού εδάφους στην Ολλανδία προκάλεσαν ζημίες περίπου 50 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο.

Στους παραπάνω λόγους προστέθηκαν και οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες στο βόρειο τμήμα της Ευρώπης, που περιόρισαν τη ζήτηση για ταξίδια προς τον ευρωπαϊκό Νότο. Η συνδυασμένη επίδραση αυτών των παραγόντων ανέκοψε τη θετική δυναμική που είχε αναπτύξει η εταιρεία τους προηγούμενους μήνες.

Απώλεια δυναμικής και αντίδραση της αγοράς

Από τα 15,17 ευρώ που είχε αγγίξει τον Ιούλιο, η μετοχή διολίσθησε στα χαμηλότερα επίπεδα τετραμήνου, αφήνοντας τη συνολική της απόδοση στο +25% για το 2025, έναντι άνω του +40% των ανταγωνιστών `και IAG. «Σε αυτόν τον κλάδο, όταν αποτυγχάνεις να πετύχεις τον στόχο, η αγορά είναι αμείλικτη», σχολίασε ο αναλυτής της Davy, Στίβεν Φέρλονγκ.

Παρά τη βουτιά, η Air France‑KLM διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις της για το υπόλοιπο του έτους, στοχεύοντας σε αύξηση επιχειρησιακής ικανότητας κατά 4‑5% σε σχέση με το 2024 και λόγο καθαρού χρέους προς EBITDA μεταξύ 1,5 και 2. Ωστόσο, εξακολουθεί να διαθέτει μία από τις πιο αδύναμες συστάσεις αγοράς στον ευρωπαϊκό αεροπορικό κλάδο. Σύμφωνα με τη FactSet, η μέση τιμή‑στόχος των αναλυτών παραμένει στα 11,9 ευρώ, υποδηλώνοντας πιθανό ανοδικό περιθώριο 18% μετά την πτώση.

Αντίθεση με τους ανταγωνιστές

Σε αντίθεση με τη γαλλοολλανδική εταιρεία, οι επενδυτές εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι για ομίλους όπως η IAG και η Ryanair, που συνεχίζουν να υπεραποδίδουν. Η IAG, μητρική των Iberia και British Airways, αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα τα δικά της αποτελέσματα, με την αγορά να προβλέπει έσοδα άνω των 9,4 δισ. ευρώ και καθαρό κέρδος περίπου 1,48 δισ. ευρώ.

Η σύγκριση αναδεικνύει πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην επιτυχία και την πτώση στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τομέα των αερομεταφορών, όπου –όπως δείχνει η περίπτωση της Air France‑KLM– ένα μόνο τρίμηνο μπορεί να ανατρέψει ολόκληρη τη χρονιά.