Συμφωνία μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και του Ομίλου AKTOR για αγορά αμερικανικού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου από την Venture Global και διοχέτευσή του στην αγορά της ΝΑ Ευρώπης υπεγράφη σήμερα στο Ζάππειο, στο πλαίσιο της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-Tec).

Πρόκειται για την πρώτη συμφωνία της νέας εταιρείας ATLANTIC – SEE LNG TRADE που συνέστησαν οι δύο ελληνικές εταιρείες με στόχο την εισαγωγή, εμπορία και εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ενώ η συμφωνία όπως δήλωσε ο κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Πρόεδρος της ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, είναι το πρώτο μακροχρόνιο συμβόλαιο στον κλάδο στη ΝΑ Ευρώπη. Κατά πληροφορίες η συμφωνία προβλέπει την προμήθεια ποσότητας κοντά στα 700 εκατ. κυβικά μέτρα ετησίως.

Ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, Διευθύνων Σύμβουλος της ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε. και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR έκανε λόγο για συμφωνία ιστορικής σημασίας για τη χώρα και την περιοχή ενώ η εκπρόσωπος της Venture Global τόνισε πως η πλωτή μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου της Αλεξανδρούπολης αποτελεί στρατηγικό σημείο εισόδου για το αμερικανικό αέριο.

Επίσης σήμερα υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας της ATLANTIC – SEE LNG TRADE με την Ουκρανική Naftogaz και δύο ρουμανικές εταιρείες φυσικού αερίου για τον εφοδιασμό της ουκρανικής αγοράς με αμερικανικό αέριο.

Οι συμφωνίες υπεγράφησαν παρουσία των υπουργών Εσωτερικών των ΗΠΑ, Doug Burgum, Ενέργειας Chris Wright, του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle.

Νωρίτερα, οι Διαχειριστές των συστημάτων φυσικού αερίου των χωρών της περιοχής και ο ΔΕΣΦΑ, υπέβαλαν κοινό αίτημα προς τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας της ΝΑ Ευρώπης, να εγκρίνουν δυο νέες οδούς εφοδιασμού της Ουκρανίας με φυσικό αέριο.

Το αίτημα αφορά τα λεγόμενα Route 2 kai 3, δηλαδή τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με αέριο από το σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου της Αλεξανδρούπολης και τον διαδριατικό αγωγό φυσικού αερίου (ΤΑΡ). Το Route 1 που εκκινεί από τη Ρεβυθούσα έχει ήδη εγκριθεί για το διάστημα μέχρι τον Απρίλιο του 2026 ενώ οι δύο νέες οδοί αναμένεται να εγκριθούν το Δεκέμβριο.

Στο συνέδριο η υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας Svitlana Grynchuk ζήτησε τη στήριξη της ΕΕ και των ΗΠΑ για την κάλυψη των αναγκών σε ενέργεια και υποδομές τον προσεχή χειμώνα, Τόσο η γενική διευθύντρια ενέργειας της ΕΕ Ditte Juul Jørgensen , όσο και ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright εξέφρασαν από κοινού την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία και δεσμεύθηκαν για συνέχιση των προσπαθειών.