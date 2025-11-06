Έξι Τούρκοι δημοσιογράφοι, μεταξύ των οποίων και ο συντονιστής επικοινωνίας του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οδηγήθηκαν στη Γενική Ασφάλεια της Κωνσταντινούπολης για να καταθέσουν σχετικά με την υπόθεση του φυλακισμένου δημάρχου της πόλης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης, οι δημοσιογράφοι προσήχθησαν συνοδεία αστυνομικών, κατόπιν εντάλματος, προκειμένου να απολογηθούν ως ύποπτοι για τις κατηγορίες της «δημόσιας διάδοσης ψευδών πληροφοριών» και της «βοήθειας σε εγκληματική οργάνωση». Οι κατηγορίες εντάσσονται στο πλαίσιο των ερευνών που αφορούν την υπόθεση Ιμάμογλου.

Η αστυνομία προχώρησε επίσης σε κατάσχεση των κινητών τηλεφώνων των δημοσιογράφων, στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Οι προσαχθέντες είναι οι Ρουσέν Τσακίρ, Ασλί Αϊντιντασμπάς, Σαμπάν Σεβίντς, Μπατουχάν Τσολάκ, Σονέρ Γιαλτσίν και ο συντονιστής επικοινωνίας του CHP, Γιαβούζ Ογχάν.