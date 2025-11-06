Ο τυφώνας Μελίσα προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και βαριές ανθρώπινες απώλειες στη δυτική Τζαμάικα, σύμφωνα με δορυφορική ανάλυση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP). Η καταιγίδα άφησε πίσω της πάνω από 4,8 εκατομμύρια τόνους συντριμμιών, που φράζουν δρόμους και δυσχεραίνουν την πρόσβαση σε σχολεία, νοσοκομεία, αγροκτήματα και αγορές, καθυστερώντας την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών.

Ο τυφώνας έπληξε το νησί στις 28 Οκτωβρίου ως κατηγορίας 5, προκαλώντας τεράστιες ζημιές σε δεκάδες χιλιάδες κατοικίες. Οι περιοχές Σεντ Ελίζαμπεθ και Γουέστμορλαντ υπέστησαν τα μεγαλύτερα πλήγματα, με ολόκληρες κωμοπόλεις να ισοπεδώνονται και έως και το 90% των κτιρίων να έχει επηρεαστεί σε ορισμένα σημεία.

Το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης του UNDP υπολογίζει ότι έως και 32.500 άνθρωποι ενδέχεται να έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά. «Ολόκληρες κοινότητες είναι περικυκλωμένες από συντρίμμια», δήλωσε ο Kishan Khoday, Μόνιμος Αντιπρόσωπος του UNDP στην Τζαμάικα. «Η απομάκρυνση των συντριμμιών είναι κρίσιμη για την εκκίνηση της πρώιμης ανάκαμψης και την επαναλειτουργία βασικών υπηρεσιών», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης δράσης.

Εκατομμύρια τόνοι συντριμμιών και καθυστερήσεις στην αποκατάσταση

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του UNDP, ο συνολικός όγκος των συντριμμιών αντιστοιχεί σε περίπου 480.000 φορτία τυπικών φορτηγών. Από αυτά, 2,1 εκατομμύρια τόνοι προέρχονται από οικοδομικά υλικά, 1,3 εκατομμύρια από φυτική ύλη και 1,4 εκατομμύρια από απορρίμματα προσωπικής περιουσίας.

Οι αριθμοί αυτοί βασίζονται σε δεδομένα από το UNOSAT και το Copernicus και θεωρούνται ελάχιστες εκτιμήσεις, οι οποίες αναμένεται να αναθεωρηθούν προς τα πάνω καθώς ολοκληρώνονται νέες αναλύσεις και επιτόπιες αξιολογήσεις.

Η κλιματική κρίση και η ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας

Η καταστροφή αναδεικνύει τις εντεινόμενες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, που οδηγεί σε ολοένα πιο συχνές και σφοδρές φυσικές καταστροφές. Το γεγονός αποτελεί επείγουσα υπενθύμιση, καθώς ο κόσμος συγκεντρώνεται αυτή την εβδομάδα για την COP30, της ανάγκης για ενίσχυση των επενδύσεων στην πρόληψη και την ετοιμότητα έναντι καταστροφών.

Τα γεγονότα στην Τζαμάικα αποτυπώνουν την αυξανόμενη πίεση που ασκεί η κλιματική κρίση στα Μικρά Νησιωτικά Αναπτυσσόμενα Κράτη. Οι περιοχές αυτές πλήττονται συχνά από καταιγίδες, πλημμύρες και ξηρασίες, γεγονός που καθιστά επιτακτική τη χρηματοδότηση μέτρων πρώιμης ανάκαμψης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων.

Με παρουσία 50 ετών στην Τζαμάικα, το UNDP παρέχει στήριξη μέσω αξιολογήσεων ζημιών και σχεδιασμού αποκατάστασης, με στόχο την επαναφορά των θέσεων εργασίας, την απομάκρυνση συντριμμιών, την επισκευή υποδομών και τη διασφάλιση πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες.

Οι επιπτώσεις σε ολόκληρη την Καραϊβική

Οι συνέπειες του τυφώνα γίνονται αισθητές σε όλη την Καραϊβική. Στην Κούβα, σχεδόν 3 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν διακοπές σε υπηρεσίες, ζημιές σε κατοικίες και καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες. Αντίστοιχα, η Αϊτή, οι Μπαχάμες και άλλα νησιά αναφέρουν πλημμύρες και εκτεταμένες ζημιές.

Το UNDP συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις της περιοχής για τον συντονισμό των προσπαθειών ανάκαμψης και την υποστήριξη των πληγεισών κοινοτήτων.