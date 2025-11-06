Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν απέδωσε στην ίδια την κυβέρνησή του την ευθύνη για την αύξηση των τιμών στα καταναλωτικά προϊόντα, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση αυτή επιδεινώνει τις πιέσεις που δέχεται η χώρα εξαιτίας των διεθνών κυρώσεων.

«Εμείς, η κυβέρνηση, είμαστε η αιτία του πληθωρισμού», δήλωσε ο Πεζεσκιάν σε ομιλία του στο Κουρδιστάν, αναφερόμενος στο υπερβολικό μέγεθος του κρατικού μηχανισμού. «Όλοι έγιναν επικεφαλής, διευθυντές ή κάτι παρόμοιο», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τη μείωση των κρατικών δαπανών και τον περιορισμό του πληθωρισμού.

Σύμφωνα με την επίσημη στατιστική υπηρεσία του Ιράν, τον Σεπτέμβριο ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε στο 49%, καταδεικνύοντας τη σοβαρότητα της οικονομικής πίεσης που υφίστανται τα ιρανικά νοικοκυριά.

Το Ιράν, μια χώρα περίπου 86 εκατομμυρίων κατοίκων, διαθέτει περισσότερους από 2,43 εκατομμύρια εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τον Οργανισμό Διοίκησης και Προσλήψεων. Από τον αριθμό αυτό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις ένοπλες δυνάμεις, στις υπηρεσίες ασφαλείας και στα υπουργεία Πληροφοριών, Άμυνας και Επιμελητείας των Ενόπλων Δυνάμεων, για λόγους εμπιστευτικότητας.

Η ιρανική οικονομία παραμένει υπό πίεση εξαιτίας των διεθνών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί λόγω του πυρηνικού προγράμματος της χώρας. Παρά τις κατηγορίες της Δύσης, η Τεχεράνη επιμένει ότι το πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς και δεν αποσκοπεί στην απόκτηση πυρηνικών όπλων.