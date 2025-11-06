Οι ομάδες της EuroLeague συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα τραυματισμών καθώς η ένατη αγωνιστική πλησιάζει, με πολλές σημαντικές απουσίες για τους σημερινούς αγώνες. Η έντονη διάρκεια του προγράμματος και οι συνεχείς αγώνες φέρνουν περιορισμούς, αναγκάζοντας τους προπονητές να διαχειρίζονται προσεκτικά τις καταστάσεις, προκειμένου να μπορέσουν οι παίκτες να ανταπεξέλθουν.

Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν θα έχει στη διάθεσή της τους Άρτουρς Ζάγκαρς και Ζίλσον Μπάνγκο, ενώ η συμμετοχή του Σκότι Γουίλμπεκιν θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή. Αντίθετα, ο Μπράντον Μπόστον επιστρέφει στην ομάδα. Η Βιλερμπάν αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα, καθώς ο προπονητής Πιερίκ Πουπέ δεν μπορεί να υπολογίζει στους Τομά Ερτέλ, Σακίλ Χάρισον και Νάντο Ντε Κολ, ενώ αμφίβολοι είναι οι Έντβιν Τζάκσον και Μελβίν Αζίνσα.

Dubai BC – Χάποελ Τελ Αβίβ

Για τη Dubai BC, ο Γιούριτσα Γκόλεματς δεν θα έχει διαθέσιμους τους Αλέκσα Αβράμοβιτς και Μαμ Ζαϊτέ, ενώ αμφίβολοι παραμένουν οι Εμφιόντου Καμπενγκέλε, Νέιτ Μέισον και Τζάναν Μούσα. Από την άλλη, ο Δημήτρης Ιτούδης για την Χάποελ Τελ Αβίβ δεν μπορεί να υπολογίζει στους Γιαμ Μάνταρ, Τομέρ Ζινάτ και Μπρούνο Καμπόκλο.

Μπασκόνια – Βίρτους Μπολόνια

Η Μπασκόνια δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Τρεντ Φόρεστ και τον Μάρκους Χάουαρντ, ενώ για τη Βίρτους Μπολόνια αμφίβολος είναι ο Αμπράμο Τσάνκα.

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μονακό

Ο Όσι Μπρίσετ δεν αγωνίζεται λόγω προσωπικών λόγων, ενώ ο Γιοάν Μακούντου είναι διαθέσιμος και δεν υπάρχουν άλλοι προβληματισμοί για τη συμμετοχή των παικτών.

Παρί – Μπάγερν

Για την Παρί, αμφίβολοι είναι οι Τζάρεντ Ρόντεν και Λαμάρ Στίβενς, ενώ ο Τζέρεμι Μόργκαν είναι διαθέσιμος για τον αγώνα. Από τη μεριά της Μπάγερν, ο Γκόρντον Χέρμπερτ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις και τον Έλιας Χάρις, ενώ αμφίβολοι είναι οι Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ και Λέον Κράτζερ.