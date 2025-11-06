Την πολιτική αναβάθμισης των δημόσιων σχολείων μέσω του προγράμματος «Μαριέτα Γιαννάκου» υπερασπίστηκε εκ νέου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την απόφαση του Δημάρχου Πατρέων να κατεβάσει πινακίδα έξω από σχολείο της πόλης που είχε ανακαινιστεί στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε πως «το ξήλωμα δεν είναι πολιτική και σίγουρα δεν συνιστά πρόοδο», υπενθυμίζοντας ότι το πρόγραμμα επεκτείνεται με επιπλέον 300 εκατομμύρια ευρώ από τις τράπεζες, καθώς και 250 εκατομμύρια ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η συνολική αυτή ενίσχυση, όπως τόνισε, θα επιτρέψει την αναβάθμιση 2.500 επιπλέον σχολείων σε όλη τη χώρα, πέραν των 431 που έχουν ήδη ανακαινιστεί.

Η ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο Δήμαρχος Πατρέων προχώρησε στην αφαίρεση της πινακίδας επειδή, όπως είπε, «οι κακές τράπεζες» συνέβαλαν οικονομικά στην ανακαίνιση των σχολείων. Ο Παύλος Μαρινάκης επεσήμανε ότι τέτοιες ενέργειες δεν συμβάλλουν στην πρόοδο και κάλεσε να δοθεί έμφαση στην ουσία του προγράμματος.

Όπως εξήγησε, το πρόγραμμα «Μαριέτα Γιαννάκου» αφορά την ανακαίνιση και αναβάθμιση 431 σχολείων σε 245 δήμους της Ελλάδας, με τη συμμετοχή τραπεζών που έχουν ήδη συνεισφέρει 100 εκατομμύρια ευρώ. Η νέα φάση του προγράμματος προβλέπει τη διάθεση συνολικά πάνω από 650 εκατομμυρίων ευρώ για έργα υποδομής και συντήρησης.

Στόχος η βελτίωση της εκπαιδευτικής εμπειρίας

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τα έργα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα, δημιουργία σύγχρονων υποδομών για άτομα με αναπηρία, αναβάθμιση αύλειων και αθλητικών χώρων, αποκατάσταση ζημιών και ανακαίνιση των σχολικών τουαλετών. Όπως σημείωσε, στόχος είναι η συνολική αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των σχολείων.

«Όταν κάποιοι δήμαρχοι ξηλώνουν πινακίδες, εμείς συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε τα σχολεία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι αυτό είναι το ελάχιστο που αξίζουν οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς της χώρας.