Δημοφιλή
- 1
Μεταφορά χρημάτων: Πότε θεωρείται γονική παροχή ή δωρεά - Πώς φορολογείται
- 2
Τι ισχύει για όσους απέκτησαν νέα ταυτότητα χωρίς προσωπικό αριθμό - Θα την αλλάξουν;
- 3
Έρχεται βαρύς χειμώνας: Ο «Ηρακλής» προειδοποιεί για ψυχρή εισβολή στο τέλος του μήνα
- 4
Κύματα-γίγαντες 20 μέτρων κατέγραψαν οι δορυφόροι της ESA - Μεγάλα όσο η Αψίδα του Θριάμβου
- 5
Κληρονομιές: Δικαιούμαι ποσοστό από την περιουσία του συγγενή μου χωρίς διαθήκη;
- 6
ΔΥΠΑ: Δύο επιδόματα για εργαζόμενες μητέρες – Πώς να τα αιτηθείτε εύκολα μέσω gov.gr
- 7
Starline: Στα «σκαριά» ευρωπαϊκό mega μετρό - Σύνδεση της Αθήνας με άλλες 40 πόλεις
- 8
Η οργή του Κωστή
- 9
Οι παλαιές ταυτότητες αποσύρονται: Δες πώς να βγάλεις νέα και να μην καθυστερήσεις!
- 10
Προσωπικός Αριθμός: Τέλος η αναμονή – Τι συμβαίνει τώρα με όσους δεν πρόλαβαν
Πέθανε η σπουδαία ηθοποιός Νταϊάν Λαντ - Ήταν τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ
Η αγαπημένη ηθοποιός του Χόλιγουντ και μητέρα της Λόρα Ντερν έφυγε από τη ζωή στο σπίτι της στην Καλιφόρνια. «Ήταν ηρωίδα μου και το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου», έγραψε συγκινημένη η κόρη της
Ο ΛΕΞ, μία σκηνή και πάνω από 45.000 στα «πόδια» του - Σείστηκε το Καυτανζόγλειο (video)
Το Καυτανζόγλειο πήρε φωτιά με τη συναυλία του ΛΕΞ το βράδυ της Παρασκευής, με 45.000 κόσμο να κατακλύζει το στάδιο. Χιλιάδες θεατές όλων των ηλικιών, ο ένας δίπλα στον άλλον, κρατούσαν τα κινητά ψηλά και είχαν τα μάτια τους στραμμένα στη σκηνή, φωνάζοντας ασταμάτητα τις ρίμες του αγαπημένου τους ράπερ. Ο ΛΕΞ ανέβηκε στη σκηνή […]
Δωρεάν είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους σήμερα Κυριακή 2 Νοεμβρίου
Σήμερα, Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, η είσοδος σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους θα είναι εντελώς δωρεάν. Η εν λόγω πρωτοβουλία, που εφαρμόζεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Πολιτισμού, σηματοδοτεί την έναρξη της χειμερινής περιόδου δωρεάν επισκέψεων, η οποία διαρκεί από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου. Στο διάστημα αυτό, η είσοδος είναι ελεύθερη την πρώτη […]
ΛΕΞ: Σήμερα η συναυλία του στο Καυτανζόγλειο – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Σήμερα, Σάββατο 1 Νοεμβρίου είναι η πολυαναμενόμενη συναυλία του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για μια συναυλία που αναμένεται να «γράψει ιστορία» στην πόλη όπου μεγάλωσε ο ΛΕΞ, κατά κόσμον Αλέξης Λαναράς. Σχετικά με την συναυλία του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο, επισημαίνεται: Οι θύρες του σταδίου θα ανοίξουν στις 4μμ και η συναυλία θα ξεκινήσει […]
«Άρωμα, Γλυπτική του αόρατου» του Φρανσίς Κερκτζιάν στο Παλαί ντε Τόκιο – Mια εντυπωσιακή έκθεση για… όσους θέλουν να τη μυρίσουν
Πώς μπορεί κανείς να αποδώσει τον πλούτο ενός αρώματος; Η έκθεση «Άρωμα, Γλυπτική του αόρατου» του Φρανσίς Κερκτζιάν στο Παλαί ντε Τόκιο του Παρισιού δίνει μια πρωτότυπη απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Ο Γάλλος δημιουργός του αρώματος Le Mâle του Jean Paul Gaultier, του Baccarat Rouge 540, και σημερινός υπογράφων των αρωμάτων του Dior, επανεξετάζει […]