Δυο συναυλίες υπό τον τίτλο “Νύχτα μαγικιά” της σπουδαίας Μαρίας Φαραντούρη γράφουν την συνέχεια του προγράμματος της νέας καλλιτεχνικής περιόδου 2025 – 2026 και φωτίζουν τον τρόπο που χτίζεται το μέλλον του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (ΠΣΚΗ). Ιδανικός τρόπος για να αναδειχθεί η καλλιτεχνική κληρονομιά του ανήσυχου πολιτιστικού θεσμού, ο οποίος βάζει το ισχυρό αποτύπωμά του στον πολιτιστικό χάρτη. Η αξεπέραστη ερμηνεύτρια έβαλε στον πυρήνα των δυο πολύτιμων εμφανίσεων στο φιλόμουσο κοινό της Κρήτης τραγούδια από τον κύκλο “Οδύσσεια” του Μίκη Θεοδωράκη, πασίγνωστα και αγαπημένα τραγούδια όπως “Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου”, “Του Μικρού Βοριά”, “Ρωμιοσύνη”, “Στο περιβόλι του κρυφό”, “Ο ύπνος σε τύλιξε”, “Λίγο ακόμα”, “Δρόμοι παλιοί” κ.α.

Τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη θα ακουστούν σε πρώτη εκτέλεση και σε νέα εκδοχή για συμφωνική ορχήστρα, ενορχηστρωμένα από τους Αντώνη Σουσάμογλου και Λάζαρο Τσαβδαρίδη, και αυτή η νέα ματιά είναι που κάνει τη συναυλία τόσο ξεχωριστή υπό την μπαγκέτα του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΠΣΚΗ Μύρωνα Μιχαηλίδη.

Το πρόγραμμα – αφιερωμένο στα 100 χρόνια από τη γέννηση του ανυπέρβλητου συνθέτη – πλαισιώνεται από τη συμφωνική σουίτα «Το Καρναβάλι», όπου ο συνθέτης επιχείρησε για πρώτη φορά να «ντύσει» νεοελληνικές μελωδίες και χορούς με συμφωνικά ορχηστρικά χρώματα.

Δεν είναι όμως το μοναδικό λαμπερό σημείο της νέας καλλιτεχνικής περιόδου, που εκτείνεται από τον Νοέμβριο 2025 μέχρι τον Ιούνιο 2026, με 41 παραγωγές και 98 εκδηλώσεις, με 750 συντελεστές. Αξιοσημείωτο είναι πως, παρά την οικονομική κρίση, ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, με τη στήριξη της δημοτικής αρχής, κατάφερε να εξομαλύνει την οικονομική κατάσταση και να οδηγήσει το κέντρο σε μια νέα εποχή. Η ιστορική αυτή εξόφληση του χρέους σηματοδοτεί την απαρχή μιας αναγέννησης για τον οργανισμό και την πλήρη αξιοποίηση των υποδομών του.

Σύμφωνα με τον κ. Καλοκαιρινό, «Το ΠΣΚΗ συνεχίζει να αναδεικνύει νέα ταλέντα, να προβάλλει το Ηράκλειο σε διεθνές επίπεδο και να είναι το πολιτιστικό καταφύγιο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης». Με αυτό το δυναμικό ξεκίνημα και τη διαρκή ανανέωση του καλλιτεχνικού προγράμματος, το ΠΣΚΗ φιλοδοξεί να κατακτήσει το μέλλον του ως θεσμός που συνδυάζει ποιότητα, εξωστρέφεια και κοινωνική ανταπόδοση.

Η φετινή καλλιτεχνική σεζόν υπόσχεται να είναι γεμάτη από σημαντικά έργα και διεθνείς συνεργασίες, όπως η παρουσίαση των όπερων «Μαντάμα Μπατερφλάι» και «Παλιάτσοι», ενώ παράλληλα εγκαινιάζονται συνεργασίες με αναγνωρισμένους φορείς του εξωτερικού, όπως η Εθνική Όπερα της Σλοβενίας και η Όπερα του Λέτσε στην Ιταλία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξαιρετικά αφιερώματα σε μεγάλους Έλληνες δημιουργούς, όπως τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Νίκο Κούνδουρο, ενώ η στήριξη στους νέους δημιουργούς, μουσικούς και ηθοποιούς παραμένει σταθερός στόχος του ΠΣΚΗ.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ, Κώστας Βαρβεράκης, μιλώντας για την επανεκκίνηση του Κέντρου, επισήμανε τη σημασία αυτής της νέας αρχής και της κοινωνικής ανταπόδοσης του προγράμματος. «Μετά από πολλές δυσκολίες, κάνουμε μια νέα αρχή. Ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι με τα κατάλληλα επιχειρήματα προς την κυβέρνηση, ο Δήμαρχος έκλεισε μια πληγή που με τη μορφή ενός υπέρογκου και άδικου χρέους, εδώ και 10 χρόνια απειλούσε τη ΔΕΠΑΝΑΛ με καταστροφή και με αναπόφευκτη συνέπεια το κλείσιμο του Πολιτιστικού Κέντρου», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Το ΠΣΚΗ είναι πλέον έτοιμο να προσφέρει ποιότητα και να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών, με εκδηλώσεις που φέρουν τη σφραγίδα της καλλιτεχνικής αρτιότητας».

Αν κάτι είναι φανερό από τη φετινή παρουσίαση και το όραμα του καλλιτεχνικού διευθυντή, είναι πως το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου έχει ξεκινήσει μία πορεία σταθερής ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Η επιτυχία των εκδηλώσεων του περασμένου έτους, η εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού και η συμμετοχή των νέων στη διαδικασία ανανέωσης του πολιτιστικού τοπίου καταδεικνύουν ότι το κέντρο έχει πλέον καθιερωθεί ως κορυφαίος πολιτιστικός προορισμός.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο διεθνώς αναγνωρισμένος μαέστρος Μύρων Μιχαηλίδης: «Μετά την ολοκλήρωση μίας άκρως επιτυχούς χρονιάς διαπιστώνουμε όχι μόνο μία εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού στις εκδηλώσεις μας, με θεατές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και μία πολύ ελπιδοφόρα συμμετοχή των νέων, κάτι που διευρύνει το φιλότεχνο ακροατήριό μας».

Επιπρόσθετα, το υψηλό επίπεδο των παραγωγών καταγράφει το ΠΣΚΗ ως έναν από τους ισχυρότερους πόλους πολιτισμού στη χώρα, με ετήσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και πολυσχιδή καλλιτεχνική δραστηριότητα.

Επίσης, το ΠΣΚΗ αναδεικνύεται σε έναν πολύ δυναμικό χώρο φιλοξενίας διεθνών, πανελληνίων και τοπικών συνεδρίων, με άριστες υποδομές και υψηλού επιπέδου διοικητική και τεχνική υποστήριξη.

Στο φετινό καλλιτεχνικό πρόγραμμα εγκαινιάζουμε πέντε νέες συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς (Εθνική Όπερα της Σλοβενίας, Όπερα του Λέτσε στην Ιταλία, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης) και διευρύνουμε τη σχέση μας με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης.

Ως παραδείγματα αναφέρω δύο σπουδαίες όπερες του ρεπερτορίου (Μαντάμα Μπατερφλάι και Παλιάτσοι), θέατρο (Άσπρα Άλογα του Ίψεν), συμφωνική μουσική και ορατόρια (Ρέκβιεμ του Μότσαρτ, 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τη Μαρία Φαραντούρη), σύγχρονο χορό (με τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι και Νίκου Κυπουργού), βραδιά με νέους χορογράφους, μεγάλο αφιέρωμα στον Νίκο Κούνδουρο, θέατρο για παιδιά και μεγάλους (Κάρμεν Ρουγγέρη), βραδιές σύγχρονης μουσικής δημιουργίας (νέοι μουσικοί από όλη την Ελλάδα), παραδοσιακή μουσική (100 χρόνια Κώστας Μουντάκης), έντεχνη μουσική (Γιώργος Χατζηνάσιος, Σταύρος Κουγιουμτζής), Φεστιβάλ Κιθάρας, Φεστιβάλ Πιάνου, Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου, θεατρικοί μονόλογοι, μουσική δωματίου, ημερίδες κ.α., με έμφαση πάντα στην αξιοποίηση του εγχώριου δυναμικού (περίπου 700 καλλιτέχνες).

Παράλληλα, συνεχίζουμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα που σκοπεύουν να μυήσουν τα παιδιά στον μαγικό χώρο της τέχνης».