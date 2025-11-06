Τη σορό ενός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντόπισε το πρωί ο καπετάνιος αλιευτικού σκάφους, ανοιχτά της παραλίας Τρυπητή στη Γαύδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το σκάφος κατευθυνόταν προς την παραλία Τρυπητή, όπου νωρίς το πρωί είχε φτάσει ακόμη μία βάρκα με μετανάστες, όταν το πλήρωμά του εντόπισε να επιπλέει ένα πτώμα στη θάλασσα. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το άψυχο σώμα βρισκόταν στο νερό για δύο με τρεις ημέρες, ενώ περισσότερα στοιχεία αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση.

Οι λιμενικές αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τη σορό. Ο καπετάνιος που την εντόπισε ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό, και στο σημείο έσπευσε το ναυαγοσωστικό σκάφος της Αγίας Γαλήνης, το οποίο ανέσυρε τη σορό και τη μετέφερε στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου.

Τις επόμενες ώρες, η σορός αναμένεται να μεταφερθεί στην Κρήτη για τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης. Όσον αφορά τη νέα άφιξη μεταναστών, αυτοί αναμένεται να καταμετρηθούν και να μεταφερθούν μέσα στις επόμενες ώρες σε λιμάνι νότια των Χανίων — πιθανότατα με το πλοίο της γραμμής — και στη συνέχεια στην Αγυιά, όπου έχουν ήδη μεταφερθεί οι 80 μετανάστες που διασώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης ανοιχτά της Γαύδου