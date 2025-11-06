Σε αναπαράσταση με τη βοήθεια προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης του αιματηρού περιστατικού στα Βορίζια προχώρησε το τμήμα γραφικών του MEGA για τον ενημερωτικό τομέα του καναλιού.

Στο βίντεο φαίνεται το πώς χρησιμοποιήθηκαν μεθοδικά το τοιχίο και η σκάλα καθώς και ο ρόλος αυτού που τραβά το βίντεο.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ευαγγελάτος στο Live News, προκύπτει ότι υπάρχει ένα άτομο που δε φαίνεται στο βίντεο που μαγνητοσκοπεί.

«Ίσως όμως αυτός που τραβάει να φοβάται και από τον ίδιο ή κάποιον άλλον- μέσω αυτού όμως- να φτάνει το βίντεο στην αστυνομία» σημείωσε.

Η αυτοψία δείχνει το οπτικό πεδίο που είχε μπροστά του ο κατηγορούμενος και το άτομο που ήταν μαζί του εκείνα τα δευτερόλεπτα, καθώς και από κάτω τα σημάδια από τις σφαίρες που έπεσαν και όπως φαίνεται στοίχισαν τη ζωή στην 56χρονη Ε.Φ.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι τα δύο άτομα που καταγράφονται στο βίντεο είχαν βρει το κατάλληλο σημείο τόσο για να είναι προστατευμένοι όσο και για να μπορούν να βάλουν στο στόχαστρο τα άτομα που επιθυμούσαν.