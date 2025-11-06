Την αντίδραση της μητέρας του Φανούρη Καργάκη προκάλεσαν δηλώσεις που έκαναν μέλη από την οικογένεια της 56χρονης που επίσης έπεσε νεκρή στο μακελειό στα Βορίζια. «Σκοτώσανε τον γιο μου άδικα, ξέρει ο κόσμος, εμείς δεν φταίμε πουθενά» υποστήριξε.

Η γυναίκα μιλώντας στην τηλεόραση ανέφερε ότι δεν μπορεί να υπάρξει σασμός στις δύο οικογένειες γιατί η άλλη πλευρά δεν το θέλει.

«Παναγία μου, παναγία μου, σασμό; Άκου σασμό και πέρυσι τους δόθηκε η ευκαιρία, γιατί δεν την αρπάξανε;», είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

«Εμένα το σπίτι μου δεν έχει καμία δουλειά. Σκοτώσανε τον γιο μου άδικα, ξέρει ο κόσμος, εμείς δεν φταίμε πουθενά. Η αλήθεια θα βγει και η Δικαιοσύνη θα μας δικαιώσει και θα δικαιωθεί και ο γιος μου εκεί που είναι», πρόσθεσε.

Επίσης, τόνισε ότι δεν θα αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση, γιατί θα μιλήσει «εκεί που πρέπει».

«Ότι έχω να πω, θα το πω εκεί που πρέπει. Όλα είναι ψέματα. Να κάνετε υπομονή και σιγά, σιγά θα δείτε. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, εκεί θα πω. Η αλήθεια θα βγει, εμείς δεν φταίμε πουθενά. Τον πόνο τον έχω μέσα μου», δήλωσε.