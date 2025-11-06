Μια ασυνήθιστη συνάντηση με έναν μεγάλο καρχαρία είχαν την Τετάρτη ψαράδες που έπλεαν με τη βάρκα τους στα ανοιχτά της Καρπάθου.

Το αρπακτικό ψάρι, το οποίο φέρεται να είναι λευκός καρχαρίας, διακρίνεται σε βίντεο που ανέβηκε στο TikTok να τρώει έναν τόνο που είχε πιαστεί σε αγκίστρι λίγα μέτρα μακριά από το σκάφος.

«Τι είναι αυτό; Πωπω αυτό είναι πέντε μέτρα καρχαρίας», ακούγονται να λένε οι ψαράδες στο βίντεο που ανέβασαν.