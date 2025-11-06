To Volkswagen ID.3 εντυπωσίασε και στο απαιτητικό τεστ αντοχής των μπαταριών ηλεκτρικών της Ευρώπης, όπου στο τεστ του ADAC, έπειτα από 160.000 χλμ. εντατικής χρήσης, η μπαταρία του διατήρησε πάνω από το 90% της αρχικής της χωρητικότητας. Αυτό αποτελεί ακόμη ένα δείγμα ότι τα νέα ηλεκτρικά οχήματα φέρουν μπαταρίες που αντέχουν στο χρόνο, χωρίς να προβληματίζουν τους οδηγούς για την αποδοτικότητα τους στο χρόνο.

Για να αποδειχθεί η αποδοτικότητα του ΙD.3 οι τεχνικοί του ADAC δοκίμασαν για τέσσερα χρόνια το Volkswagen ID.3, όπου διαπίστωσαν ότι το ηλεκτρικό μοντέλο διένυσε περισσότερα από 160.000 χιλιόμετρα στο Κέντρο Δοκιμών και Τεχνολογίας του οργανισμού, με εντυπωσιακά αποτελέσματα, καθώς η ωφέλιμη ενεργειακή χωρητικότητα της μπαταρίας διατηρείται στο 91%.

Για να επιτευχθούν τα 160.000 χιλιόμετρα σε σύντομο χρονικό διάστημα, πάνω από το 40% των φορτίσεων πραγματοποιήθηκε σε ταχυφορτιστές.

Επίσης, το μακροχρόνιο τεστ, απέδειξε ότι το αμάξωμα και το πλαίσιο του ID.3 διατηρούνται σε εξαιρετική κατάσταση. «Το αποτέλεσμα αναδεικνύει την εντυπωσιακή ποιότητα των μοντέλων ID. ακόμη και μετά από χιλιάδες χιλιόμετρα. Με απόδοση άνω του 90% μετά από 160.000 χλμ., το ID.3 αποδεικνύεται μια εξαιρετικά ελκυστική επιλογή και ως μεταχειρισμένο», ανέφερε στέλεχος της VW, για την επιτυχία του ηλεκτρικού τους μοντέλου.