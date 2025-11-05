Οι βρετανικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση σπάνιων οστών δεινοσαύρων αξίας εκατομμυρίων λιρών, εννέα διαμερισμάτων στο Λονδίνο και συλλογής κινεζικής τέχνης, από επιχειρηματία με έδρα τη Σιγκαπούρη. Η υπόθεση αφορά ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων που φέρεται να προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ανάμεσα στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται απολιθωμένοι σκελετοί δύο αλλοσαύρων και ενός στεγόσαυρου. Τα αντικείμενα εντοπίστηκαν στο πλαίσιο διακανονισμού που επιτεύχθηκε μεταξύ της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NCA) και του επιχειρηματία Σου Μπινγχάι, καθώς και της εταιρείας του Su Empire Limited, βάσει του Νόμου περί εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ο συγκεκριμένος νόμος δίνει τη δυνατότητα στις αρχές να ανακτούν περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται προϊόντα παράνομων ενεργειών, ακόμη και χωρίς προηγούμενη ποινική καταδίκη. Η NCA δεν παρείχε λεπτομέρειες για τις κατηγορίες που σχετίζονται με την υπόθεση του Σου.

Οι σκελετοί των δεινοσαύρων, ηλικίας περίπου 150 εκατομμυρίων ετών από την Ιουρασική περίοδο, είχαν αγοραστεί σε δημοπρασία του οίκου Christie’s το προηγούμενο έτος, έναντι 12,4 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 16,1 εκατομμύρια δολάρια).

Ο οίκος δημοπρασιών είχε τότε δημοσιεύσει φωτογραφίες των απολιθωμάτων, οι οποίες θύμιζαν έκθεση μουσείου φυσικής ιστορίας. Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας ανακτήθηκαν έντεκα κινεζικά έργα τέχνης, αγορασμένα σε δημοπρασία το 2022 με τίμημα άνω των 400.000 λιρών.

Σύμφωνα με δικαστική εντολή, το ένα τέταρτο των εσόδων από την πώληση των περιουσιακών στοιχείων που ανακτήθηκαν θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει ορίσει ο Σου. Η NCA δεν προχώρησε σε περαιτέρω σχόλια, ενώ το Reuters ανέφερε ότι δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τον επιχειρηματία για δήλωση.