Το Πεντάγωνο απέρριψε τις κατηγορίες που διατύπωσαν Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές, σύμφωνα με τις οποίες ο κορυφαίος αξιωματούχος του, αρμόδιος για τη χάραξη πολιτικής, Έμπριτζ Κόλμπι, δεν ενημερώνει επαρκώς το Κογκρέσο για κρίσιμα ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Οι επικρίσεις αυτές έχουν προκαλέσει ανησυχία για πιθανή διεύρυνση του χάσματος μεταξύ του υπουργείου Άμυνας και των νομοθετών και των δύο κομμάτων.

Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί, σε μια σπάνια δικομματική σύμπλευση, κατηγόρησαν την Τρίτη τον Κόλμπι για ελλιπή ενημέρωση. Ορισμένοι μάλιστα υποστήριξαν ότι στελέχη του υπουργείου δίνουν την εντύπωση πως υπονομεύουν την πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Τα δύο κόμματα δείχνουν ως υπεύθυνο τον Κόλμπι, ο οποίος υπηρετεί ως υφυπουργός Άμυνας με αρμοδιότητα τη χάραξη της πολιτικής του Πενταγώνου.

«Το υπουργείο εκτιμά τη σχέση του με τον Λόφο (του Καπιτωλίου) και ανυπομονεί να συνεχίσει τη συνεργασία με το Κογκρέσο ώστε να στηρίξει μια ισχυρή εθνική άμυνα», ανέφερε η εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Κίνγκλσεϊ Γουίλσον, σε ανακοίνωσή της. Όπως σημείωσε, η ομάδα του Κόλμπι «ενημέρωσε το Κογκρέσο δεκάδες φορές, τόσο για απόρρητα όσο και για μη απόρρητα σχέδια». Δεν διευκρίνισε ωστόσο το περιεχόμενο των ενημερώσεων.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επιχειρεί να ελέγξει τη ροή πληροφοριών σχετικά με τον αμερικανικό στρατό και έχει ζητήσει από τους υπαλλήλους του Πενταγώνου να λαμβάνουν άδεια πριν επικοινωνήσουν με μέλη του Κογκρέσου. Κατά τη διάρκεια ακρόασης της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας την Τρίτη, οι νομοθέτες εξέφρασαν δυσαρέσκεια για την αδιαφορία που, όπως είπαν, επιδεικνύουν τα υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου. «Δεν μπορώ να πάρω μια απάντηση και ανήκουμε στη δική σας ομάδα», δήλωσε ο γερουσιαστής Νταν Σάλιβαν, Ρεπουμπλικάνος και ένθερμος υποστηρικτής του προέδρου Τραμπ.

Ο Κόλμπι αναμένεται να συναντηθεί αργότερα σήμερα με τον Σάλιβαν, σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η επικοινωνία με το Κογκρέσο.

Η ομάδα του Κόλμπι θεωρείται μία από τις πιο ισχυρές στο Πεντάγωνο, καθώς έχει την ευθύνη να εισηγείται στον υπουργό Χέγκσεθ τη στρατηγική κατεύθυνση της αμερικανικής αμυντικής πολιτικής.