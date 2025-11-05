Η αναβολή έγινε γνωστή λίγο πριν την έναρξη, αφήνοντας δεκάδες ερωτήματα αναπάντητα και ενισχύοντας το κλίμα δυσπιστίας που ήδη υπάρχει γύρω από τη λειτουργία του Ερασιτέχνη.

Στην ατζέντα της συνεδρίασης βρισκόταν –μεταξύ άλλων– το μνημόνιο συνεργασίας που παραδόθηκε πρόσφατα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ένα κείμενο που έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Πολλά μέλη του ΔΣ δηλώνουν ότι δεν είχαν καμία προηγούμενη ενημέρωση για το περιεχόμενό του και έμειναν έκπληκτα όταν το είδαν να δημοσιεύεται, κάνοντας λόγο για αιφνιδιασμό και διαδικασίες που δεν τιμούν έναν σύλλογο του μεγέθους και της ιστορίας του ΠΑΟΚ.

Η αναβολή της συνεδρίασης, χωρίς καν να οριστεί νέος χρόνος πραγματοποίησης, έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά γεγονότων που έχουν εντείνει τη δυσφορία στον οργανισμό ΠΑΟΚ. Το κλίμα που διαμορφώνεται δείχνει όχι απλώς δυσλειτουργία, αλλά μια διοίκηση που αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των απαιτήσεων της εποχής και του ρόλου της.

Ο ΑΣ οφείλει πλέον –και μάλιστα άμεσα– να δώσει σαφείς απαντήσεις:

Γιατί αναβλήθηκε η συνεδρίαση;

Ποιος πήρε την απόφαση και με ποια αιτιολογία;

Πότε θα γίνει η συζήτηση για το μνημόνιο που έχει ήδη εκτεθεί δημόσια;

Η σημερινή εξέλιξη δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι άλλη μία ψηφίδα στο παζλ μιας διοίκησης που κατηγορείται όλο και περισσότερο για αδράνεια, εσωτερικές τριβές και έλλειψη διαφάνειας. Με κάθε νέα καθυστέρηση, με κάθε αναβολή, με κάθε θολή απόφαση, ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ δείχνει να χάνει ακόμα λίγο από την αξιοπιστία του στα μάτια του κόσμου.

Και όλα αυτά, σε μια περίοδο που οι απαιτήσεις είναι τεράστιες: το ζήτημα της Νέας Τούμπας, η αναγκαία θεσμική ενότητα με την ΠΑΕ, αλλά και η συνολική εικόνα ενός συλλόγου που πρέπει να δείχνει ισχυρός, όχι αποδιοργανωμένος. Αν κάτι γίνεται ξεκάθαρο, είναι πως τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται – και οι απαντήσεις δεν μπορούν να αργούν άλλο.