Όπως αποκάλυψε ο προπονητής των Ελβετών, Χεράρδο Σεοάνε, περίπου 700 φίλοι της ομάδας θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη για να στηρίξουν την ομάδα τους από κοντά, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στην αποψινή ευρωπαϊκή βραδιά.

Κατά την έναρξη της συνέντευξης Τύπου της Γιούνγκ Μπόις, ο Σεοάνε μίλησε με εμφανή ικανοποίηση για την παρουσία των φιλάθλων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαστε πολύ περήφανοι».

Η δήλωση αυτή αντικατοπτρίζει όχι μόνο τη χαρά του για τη ζωντανή στήριξη της ομάδας του, αλλά και τη σημασία που δίνει η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο στη σχέση των παικτών με τους οπαδούς, ειδικά σε μία τόσο απαιτητική έδρα όπως η Τούμπα.

Η παρουσία 700 οπαδών της Γιούνγκ Μπόις δημιουργεί μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, καθώς οι Ελβετοί θα έχουν τη δυνατότητα να αισθανθούν τη στήριξη και την πίεση των φιλάθλων, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο.

Παράλληλα, η Τούμπα υπόσχεται έντονη «ευρωπαϊκή ζέστη», καθώς το γήπεδο αναμένεται να είναι κατάμεστο από τους Έλληνες οπαδούς του ΠΑΟΚ, που θα επιδιώξουν να δημιουργήσουν μια πίεση στους φιλοξενούμενους.

Το γεγονός ότι οι οπαδοί της Γιούνγκ Μπόις ταξιδεύουν σε τόσο μεγάλο αριθμό για ένα εκτός έδρας παιχνίδι στην Ελλάδα, καταδεικνύει τη δυναμική που έχουν οι Ελβετοί φίλαθλοι και τον ενθουσιασμό γύρω από τη συμμετοχή της ομάδας τους στη φάση των ομίλων του Europa League.

Για τον Σεοάνε, η παρουσία τους αποτελεί επιπλέον κίνητρο για την ομάδα του: «Η υποστήριξή τους μας δίνει δύναμη και ενέργεια. Θέλουμε να τους κάνουμε υπερήφανους», τόνισε.

Αν και οι 700 φιλοξενούμενοι θα προσπαθήσουν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, η Τούμπα παραμένει μια από τις πιο απαιτητικές έδρες για οποιονδήποτε αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Η ισορροπία ανάμεσα στην ενέργεια των φιλοξενούμενων οπαδών και στη στήριξη των ασπρόμαυρων φιλάθλων αναμένεται να δημιουργήσει μια μοναδική ευρωπαϊκή ατμόσφαιρα, που θα συνοδεύει τους παίκτες καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.