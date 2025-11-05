Ο ΠΑΟΚ άντεξε στο τέλος απέναντι στην Τρέπτσα και έφυγε με μεγάλη νίκη στο Κόσοβο (77-75), συνεχίζοντας την προσπάθεια για την πρώτη θέση του ομίλου.

Για την 4η αγωνιστική του FIBA Europe Cup, ο «Δικέφαλος του Βορρά» ταξίδεψε με στόχο την επικράτηση, που θα τον έφερνε πιο κοντά στην πρόκριση και στην κορυφή. Στο πρώτο δεκάλεπτο, η ομάδα του Ζντοβτς είχε πολλές λύσεις και καλή αμυντική λειτουργία, με το 16-16 να κρατά απόλυτη ισορροπία.

Στη δεύτερη περίοδο, ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε να περιορίσει την Τρέπτσα, που έκλεισε το ημίχρονο μπροστά 38-37. Οι Θεσσαλονικείς έψαχναν αντίδραση μέσα από την επίθεσή τους.

Στο δεύτερο μέρος, ο ΠΑΟΚ ανέβασε ρυθμό. Με τους Μέλβιν και Μπράουν να ηγούνται, γύρισε το ματς και τελείωσε την τρίτη περίοδο στο +3 (57-54), παρά την προσπάθεια του Αμζίλ.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι πάλεψαν να κρατήσουν το προβάδισμα, την ώρα που η Τρέπτσα προσπαθούσε να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ έφτασε μέχρι και το +9 (68-59), όμως οι γηπεδούχοι πλησίασαν επικίνδυνα. Τελικά, ο ΠΑΟΚ κράτησε και πήρε τη νίκη με 77-75, έχοντας κορυφαίο τον Κλίβελαντ Μέλβιν με 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 16-16, 38-37, 54-57, 75-77