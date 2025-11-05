Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε ότι από την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, στις 14:00, θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μετεγγραφών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας https://transfer.it.minedu.gov.gr, επιλέγοντας την κατάλληλη κατηγορία, είτε για μετεγγραφές με κοινωνικά ή οικονομικά κριτήρια, είτε για μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν:

α) Οι φοιτητές που εισήχθησαν στα Α.Ε.Ι. μετά τη συμμετοχή τους στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2025.

β) Οι φοιτητές κυπριακής καταγωγής που εισήχθησαν στα Α.Ε.Ι. καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, σύμφωνα με την απόφαση Φ.151/20049/Β6/2007 (Β΄272).

γ) Οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. που εισήχθησαν με την κατηγορία παθήσεων της Κ.Υ.Α. Φ151/17897/Β6/2014 (Β’ 358), σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, αλλά δεν υπέβαλαν αίτηση στην πρώτη φάση (24/9 – 2/10/2025).

δ) Οι προπτυχιακοί φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. που έχουν αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, εισαχθέντες το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 με την κατηγορία των διακριθέντων αθλητών, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), όπως ισχύει.

ε) Οι προπτυχιακοί φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. που έχουν αδέλφια φοιτητές στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας ή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του ν. 4692/2020, όπως έχει τροποποιηθεί.

Επιπλέον, δικαίωμα αίτησης έχουν και τα αδέλφια των φοιτητών που ανήκουν στις κατηγορίες α) και γ). Όπως επισημαίνεται, προϋπόθεση συμμετοχής είναι να μην έχει υποβληθεί αίτηση κατά την πρώτη φάση των μετεγγραφών.

Η δήλωση αποποίησης μετεγγραφής θα πρέπει να κατατίθεται στο Τμήμα υποδοχής μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 μπορεί να εκδίδεται μέσω του www.gov.gr ή να φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση γνησίου.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία πρόσβασης (όνομα χρήστη και κωδικό) που τους έχει χορηγήσει η Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής τους.

Η εγκύκλιος για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 είναι διαθέσιμη εδώ.