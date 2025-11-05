Οικονομική «ανάσα» ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θα δώσουν σε περίπου 2,6 εκατομμύρια συνταξιούχους τέσσερα μέτρα ύψους 1,3 δισ. ευρώ, που θα τεθούν σε ισχύ μέσα στο επόμενο δίμηνο.

Η πρώτη ενίσχυση θα έρθει στις 28 Νοεμβρίου, όταν θα καταβληθεί για πρώτη φορά το νέο ετήσιο βοήθημα ύψους 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας. Υπολογίζεται ότι περίπου 1,4 εκατομμύρια πολίτες θα ωφεληθούν από το συγκεκριμένο μέτρο. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς αιτήσεις ή γραφειοκρατικά εμπόδια. Το ποσό που θα δίνεται εφεξής κάθε Νοέμβριο, είναι ανεκχώρητο και αφορολόγητο.

Το δεύτερο μέτρο θα πιστωθεί την ίδια μέρα σε περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά που ζουν στο νοίκι, η επιστροφή ενοικίου, ένα ακόμα ετήσιο μέτρο που εφαρμόζεται φέτος για πρώτη φορά. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι, που θα δουν το κράτος να τους επιστρέφει το ένα δωδέκατο των χρημάτων που έχουν δώσει για ενοίκιο, δηλαδή να καλύπτει το 8% του ετήσιου κόστους στέγης.

Το τρίτο μέτρο θα ενεργοποιηθεί τον Δεκέμβριο, όταν θα προκαταβληθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου, οι οποίες θα είναι αυξημένες χάρη στον ετήσιο μηχανισμό προσαρμογής, που έχει θεσπιστεί τα τελευταία χρόνια. Για το 2026 η αύξηση υπολογίζεται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 2% και 2,5%, ποσοστό που προκύπτει από το ημιάθροισμα του ρυθμού ανάπτυξης και του πληθωρισμού, ώστε να λαμβάνεται υπόψη τόσο η μεγέθυνση της οικονομίας όσο και η αύξηση του κόστους ζωής.

Σημειώνεται ότι στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, και οι 670.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά. Μέχρι πρότινος «αποκλεισμένοι» από την ετήσια προσαρμογή των αποδοχών τους, χάρη στα μέτρα που ανακοινώθηκαν τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ θα δουν φέτος στους λογαριασμούς τους το 50% της αύξησης που θα λάβουν οι υπόλοιποι συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν έχουν προσωπική διαφορά. Από το τέλος του 2026 μάλιστα η προσωπική διαφορά θα καταργηθεί οριστικά, άρα το σύνολο των συνταξιούχων θα λάβει το 100% της επόμενης ετήσιας αύξησης.

Το τέταρτο μέτρο στήριξης των συνταξιούχων θα τεθεί σε εφαρμογή τον προσεχή Ιανουάριο, όταν θα αποτυπωθεί στις αποδοχές όλων των πολιτών η οριζόντια φοροελάφρυνση, που θα προέλθει από τους μειωμένους συντελεστές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί περαιτέρω το καθαρό ποσό των συντάξεων, καθώς θα μειωθεί η μηνιαία παρακράτηση φόρου. Το δημοσιονομικό κόστος του συγκεκριμένου μέτρου μόνον για τους συνταξιούχους, εκτιμάται ότι μπορεί να αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ.

Χιλιάδες συνταξιούχοι θα λάβουν και τις τέσσερις παραπάνω ενισχύσεις, ενώ η μεγάλη πλειονότητα θα δει δυο ή και τρεις από αυτές.