Ο Ρομπ Γέτεν, ο νικητής των βουλευτικών εκλογών στη Ολλανδία, θα ορίσει σήμερα «ιχνηλάτη» που θα διερευνήσει ποια πολιτικά κόμματα είναι έτοιμα να συνεργασθούν για να σχηματίσουν κυβέρνηση συνασπισμού.

Ο 38χρονος κεντρώος πολιτικός ηγέτης, που έκανε την έκπληξη νικώντας με προβάδισμα λιγότερων των 30.000 ψήφων τον ηγέτη της ολλανδικής ακροδεξιάς Γκερτ Βίλντερς, μπορεί να γίνει ο νεότερος πρωθυπουργός της πέμπτης σε μέγεθος οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Αλλά θα πρέπει πρώτα να σχηματίσει συνασπισμό, αφού ο κατακερματισμός του ολλανδικού πολιτικού τοπίου δεν επέτρεψε σε κανένα κόμμα να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Για να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία των 76 εδρών στο 150μελές κοινοβούλιο, ο μελλοντικός κυβερνητικός συνασπισμός πρέπει να περιλάβει κόμματα από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, πλην της άκρας δεξιάς: το D66 του Ρομπ Γέτεν (26 έδρες), το κεντροδεξιό CDA (18), το φιλελεύθερο VVD (22) και την αριστερή συμμαχία Πράσινων/Εργατικών (20).

Ομως, η συνεργασία ανάμεσα στο VVD και τη συμμαχία Πράσινων/Εργατικών θα είναι δύσκολο εγχείρημα.

Σύμφωνα με την ολλανδική πρακτική, ο ηγέτης του κόμματος που νίκησε στις εκλογές ορίζει έναν «ιχνηλάτη» που βολιδοσκοπεί τις προθέσεις των κομμάτων και διαπιστώνει ποιος είναι έτοιμος να μιλήσει με ποιον.

Σύμφωνα με τα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, το πρόσωπο που θα παίξει τον ρόλο του ιχνηλάτη είναι ο Βούτερ Κούλμες, διευθυντής της εθνικής εταιρείας σιδηροδρόμων NS, που έχει αναλάβει και στο παρελθόν την αποστολή για το D66.

Μόνο όταν ο «ιχνηλάτης» θα έχει ολοκληρώσει την αποστολή του και παρουσιάσει πιθανά σχήματα συνασπισμών μπορούν να ξεκινήσουν οι πραγματικές διαπραγματεύσεις.

Μέχρι τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, η απερχόμενη κυβέρνηση του Ντικ Σχοφ θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τις τρέχουσες υποθέσεις.