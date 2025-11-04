Ο Ντικ Τσέινι, ο πιο ισχυρός σύγχρονος αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και αρχιτέκτονας του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας» απεβίωσε, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, όπως χαρακτηριστικά μεταδείδει το CNN. Ήταν 84 ετών.

Ο 46ος αντιπρόεδρος, ο οποίος υπηρέτησε στο πλευρό του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Τζορτζ Μπους για δύο θητείες μεταξύ 2001 και 2009, ήταν για δεκαετίες ένας επιβλητικός και πολωτικός παράγοντας εξουσίας στην Ουάσινγκτον. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ωστόσο, ο Τσέινι, που παρέμεινε σκληροπυρηνικός συντηρητικός, απομονώθηκε σε μεγάλο βαθμό από το κόμμα του λόγω της έντονης κριτικής του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο χαρακτήρισε «δειλό» και τη μεγαλύτερη απειλή που αντιμετώπισε ποτέ η δημοκρατία.

Σε μια ειρωνική κατάληξη της ιστορικής πολιτικής του καριέρας, ψήφισε για τελευταία φορά στις προεδρικές εκλογές του 2024 μια φιλελεύθερη Δημοκρατική και συνάδελφο του στο κλαμπ των αντιπροέδρων, την Καμάλα Χάρις, αντανακλώντας τον τρόπο με τον οποίο το λαϊκιστικό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είχε στραφεί ενάντια στον παραδοσιακό συντηρητισμό του.

Ο Τσέινι υπέφερε από καρδιαγγειακή νόσο για το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής του, επιζώντας από μια σειρά καρδιακών προσβολών, για να ζήσει μια πλήρη, ενεργητική ζωή και να απολαύσει πολλά χρόνια συνταξιοδότησης μετά από μια μεταμόσχευση καρδιάς το 2012, την οποία χαρακτήρισε σε μια συνέντευξη το 2014 ως «το δώρο της ίδιας της ζωής».

Πηγή: CNN