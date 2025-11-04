Περισσότεροι από 1,4 εκατομμύρια ψηφοφόροι είχαν ήδη ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης, σύμφωνα με την Εκλογική Επιτροπή της Πόλης της Νέας Υόρκης.

Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει πάνω από 735.000 πολίτες που συμμετείχαν στην πρώιμη ψηφοφορία την περασμένη εβδομάδα μια διαδικασία που σημείωσε ρεκόρ συμμετοχής για εκλογές που δεν αφορούν την εκλογή προέδρου.

Οι δημοτικές εκλογές, που διεξάγονται σε έτος που δεν αφορά την εκλογή προέδρου, καταγράφουν παραδοσιακά χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής. Ωστόσο, τα φετινά νούμερα φαίνεται να ξεπερνούν τις επιδόσεις των τελευταίων δημοτικών εκλογών του 2021 όπου είχαν ψηφίσει περίπου 1,15 εκατομμύρια Νεοϋορκέζοι.

Oι New York Times αναφέρουν ότι, οι δημοτικές εκλογές του 2001 που διεξήχθησαν στη «σκιά» των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την πρώτη από τις τρεις θητείες του Μάικλ Ρ. Μπλούμπεργκ στο δημαρχιακό θώκο.