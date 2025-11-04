Η συμφωνία ανάμεσα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ (υπό τον Ιβάν Σαββίδη) και τον ΑΣ ΠΑΟΚ για την ανέγερση της Νέας Τούμπας φαίνεται αυτή τη στιγμή πρακτικά αδύνατη, καθώς το μνημόνιο συνεργασίας που παρέδωσε ο ΑΣ στην ΠΑΕ περιέχει όρους που, σύμφωνα με την πλευρά της ΠΑΕ, εκτροχιάζουν το εμβληματικό έργο.

Το επίμαχο κείμενο παραδόθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (3/11) από εκπροσώπους του ΑΣ, προκαλώντας άμεση, αρνητική αντίδραση. Οι πρώτες εντυπώσεις της ΠΑΕ έκαναν λόγο για ανάγκη «σοβαρών και ουσιαστικών διορθώσεων».

Η κατάσταση οξύνθηκε δραματικά με τη διαρροή του μνημονίου στα Μέσα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ απάντησε με μια δριμεία δήλωση, υπονοώντας ευθέως ότι ορισμένοι κύκλοι του ΑΣ δρουν υπονομευτικά: «Όλοι βλέπουν ποιοι δεν θέλουν την Νέα Τούμπα από τον Σαββίδη.»

Η ΠΑΕ κατηγόρησε το κείμενο ως «συνονθύλευμα» αντιγραφών με έλλειψη συνοχής, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει όρους που, αν γίνουν αποδεκτοί, καθιστούν αδύνατη την υπογραφή της τελικής συμφωνίας και την έναρξη των εργασιών.

Τα Τρία Σημεία-Φωτιά που Δυσχεραίνουν την Υλοποίηση

Τα «αγκάθια» του μνημονίου, τα οποία καθιστούν την υλοποίηση του έργου δυσχερέστατη, επικεντρώνονται σε τρεις βασικούς άξονες:

Α. Εξωπραγματικοί Χρονικοί Όροι (Παγίδες Προθεσμιών)

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ διατήρησε αυτούσιους τους αρχικούς χρονικούς όρους, παρά την καθυστέρηση δύο μηνών στην παράδοση του μνημονίου:

Αρχική Προθεσμία Μελετών: Ο ΑΣ απαιτεί οι μελέτες να ολοκληρωθούν έως τις 29 Μαρτίου 2026 .

Ο ΑΣ απαιτεί οι μελέτες να ολοκληρωθούν έως τις . Η Παγίδα: Ο όρος είχε τεθεί τον Σεπτέμβριο (7 μήνες περιθώριο). Το τροποποιημένο μνημόνιο παραδόθηκε τον Νοέμβριο και πρέπει πρώτα να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του ΑΣ (πιθανότατα μέσα Δεκεμβρίου). Πραγματικό Περιθώριο: Η ΠΑΕ καλείται να ολοκληρώσει τις εξαιρετικά σύνθετες μελέτες σε μάξιμουμ 4 μήνες .

Ο όρος είχε τεθεί τον Σεπτέμβριο (7 μήνες περιθώριο). Το τροποποιημένο μνημόνιο παραδόθηκε τον Νοέμβριο και πρέπει πρώτα να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του ΑΣ (πιθανότατα μέσα Δεκεμβρίου).

Β. Αδύνατη Απαίτηση Έγκρισης Αρχαιολογίας

Το πιο «τρανταχτό» παράδειγμα της ασφυκτικής χρονικής πίεσης είναι η απαίτηση για την έγκριση της Εφορίας Αρχαιοτήτων εντός του ίδιου, μη ρεαλιστικού, διαστήματος (έως 29 Μαρτίου 2026).

Ο Όρος-«Ρήτρα»: Αν η έγκριση της Αρχαιολογίας δεν εξασφαλιστεί έγκαιρα, το μνημόνιο προβλέπει λύση της σύμβασης με υπαιτιότητα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ .

Αν η έγκριση της Αρχαιολογίας δεν εξασφαλιστεί έγκαιρα, το μνημόνιο προβλέπει . Η Αντίδραση της ΠΑΕ: Αυτός ο όρος κρίνεται απαράδεκτος και παράλογος, καθώς οι διαδικασίες έγκρισης από τις κρατικές υπηρεσίες είναι γνωστά χρονοβόρες και δεν μπορούν να ελεγχθούν από την ΠΑΕ. Η ΠΑΕ θα τιμωρηθεί για την καθυστέρηση του ίδιου του Δημοσίου.

Γ. Εξωφρενικοί Οικονομικοί και Διοικητικοί Όροι

«Τιμωρία» για Κρατική Επιχορήγηση: Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κινείται να εξασφαλίσει κρατική επιδότηση για την κατασκευή. Ο όρος του ΑΣ προβλέπει: Όσο μεγαλύτερη κρατική βοήθεια εξασφαλίζει η ΠΑΕ, τόσο μειώνεται ο χρόνος παραχώρησης της χρήσης του γηπέδου στην ΠΑΕ (που παραδοσιακά είναι 49 χρόνια) και τόσο αυξάνονται τα τετραγωνικά μέτρα που παραχωρούνται στον ΑΣ. Ερμηνεία: Ουσιαστικά, η ΠΑΕ «τιμωρείται» για την εξεύρεση εξωτερικών πόρων, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τη λογική των μεγάλων αθλητικών έργων. Τριπλή Εγγυητική Δέσμευση: Ζητούνται «τρελοί χρηματοδοτικοί όροι», που αφορούν τη δέσμευση του 100% του προϋπολογισμού σε λογαριασμό (Escrow Account) πριν την υπογραφή της σύμβασης, επιπλέον μια εγγυητική επιστολή για το ίδιο ποσό, και τρίτη εγγυητική για το 100% ως «μπόνους». Αυτό σημαίνει ότι ο Ιβάν Σαββίδης πρέπει να δεσμεύσει κεφάλαια τρεις φορές μεγαλύτερα από το συνολικό κόστος κατασκευής. Μονομερείς Ποινικές Ρήτρες: Ο ΑΣ απαιτεί ποινική ρήτρα 10 εκατ. ευρώ αν η ΠΑΕ παραβεί όρο, αλλά δεν προβλέπει καμία ποινική ρήτρα για τον ίδιο σε περίπτωση δικής του υπαιτιότητας. Αύξηση Ετήσιων Εισφορών: Ζητούνται 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως από την ΠΑΕ (με 10% αύξηση από το $2028$), ακόμα και κατά την περίοδο της κατασκευής, με το ποσό να εκτοξεύεται στα 4,5 εκατ. ευρώ μετά την ολοκλήρωση της Νέας Τούμπας, συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον και λειτουργικά έξοδα του ΑΣ.

Ποια θα ειναι η επόμενη μέρα

Η κατάσταση είναι πλέον «ανοιχτή». Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει εκθέσει δημόσια τα σημεία που θεωρεί αδιαπραγμάτευτα. Αν ο ΑΣ ΠΑΟΚ επιμείνει στους όρους που η ΠΑΕ θεωρεί απαγορευτικούς και εκβιαστικούς, το χρονοδιάγραμμα για το εμβληματικό έργο κινδυνεύει σοβαρά, καθώς η ΠΑΕ δεν θα υπογράψει τη σύμβαση υπό αυτές τις προϋποθέσεις.

Η επόμενη κίνηση αναμένεται να είναι η επίσημη απάντηση της ΠΑΕ με αντιπροτάσεις στους όρους, με την υπόθεση να μεταφέρεται, πλέον, στον «αέρα» της διαπραγμάτευσης, με τον κόσμο να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.