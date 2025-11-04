Στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ σχολίασαν με νόημα τη δημοσιοποίηση του μνημονίου συνεργασίας για τη Νέα Τούμπα, το οποίο της παραδόθηκε από τον Ερασιτέχνη

«Ευχαριστούμε την ηγετική ομάδα του ΑΣ και το φίλα προσκείμενο σ’ αυτήν, Μέτροσπορτ, για την δημοσιοποίηση του τροποποιημένου μνημονίου, το οποίο παρέδωσε χθες η αντιπροσωπεία του Ερασιτέχνη στην ΠΑΕ για την κατασκευή νέου γηπέδου», έλεγαν χαρακτηριστικά άνθρωποι της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ.

Αυτός ο χαρακτηρισμός όχι μόνο επιβεβαιώνει την προέλευση της διαρροής (την οποία η ΠΑΕ αποδίδει ευθέως στην ηγετική ομάδα του ΑΣ και σε συγκεκριμένα μέσα), αλλά ταυτόχρονα αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για την ανεπίσημη κυκλοφορία του κειμένου.

Η χρήση του όρου «τροποποιημένο μνημόνιο» υπογραμμίζει, για άλλη μια φορά, τη θέση της ΠΑΕ ότι το παραδοθέν κείμενο διαφέρει από τις αρχικές διαπραγματευτικές βάσεις.

Το κεντρικό και βαρυσήμαντο μήνυμα της ΠΑΕ μέσα από τα σχόλια των στελέχων της είναι προς το φίλαθλο κοινό και είναι ξεκάθαρο: «Πλέον μπορεί ο καθένας, διαβάζοντας, το μνημόνιο αυτό, να διαπιστώσει ποιοι πραγματικά θέλουν και ποιοι δεν θέλουν να κατασκευαστεί η Νέα Τούμπα από τον Ιβάν Σαββίδη».

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ μένει να δούμε αν θα επιμένει στους όρους του για θωράκιση του ιδιοκτησιακού του δικαιώματος και της διασφάλισης της χρηματοδότησης. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ απαντά ότι η επιμονή σε αυτούς τους όρους είναι εκβιαστική και αποτρεπτική για τον επενδυτή.

Η μπάλα βρίσκεται πλέον στο γήπεδο του ΑΣ για να αλλάξει τους όρους που θα ζητήσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και αναμένεται να απαντήσει με μια αντιπρόταση ή με την απαίτηση για άμεση επαναδιαπραγμάτευση των όρων που θεωρεί μη αποδεκτούς.