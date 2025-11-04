Το Athens Bar Show γιορτάζει φέτος τα 15 του χρόνια και επιστρέφει στις 4 & 5 Νοεμβρίου 2025, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, πιο δυναμικό από ποτέ. Η κορυφαία εκπαιδευτική έκθεση για επαγγελματίες των bars και της φιλοξενίας καλεί bartenders, bar owners, F&B managers, brand ambassadors και hospitality experts να γιορτάσουν, να εκπαιδευτούν, να εμπνευστούν και να συνδεθούν.

Η διοργάνωση, υπό την Αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), της Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε, του Δήμου Αθηναίων και του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και θα υποδεχτεί δεκάδες εκθέτες και χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Για δύο ημέρες, η Τεχνόπολη θα μετατραπεί σε κέντρο εκπαίδευσης, networking, καινοτομίας και έμπνευσης, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία σε όλους τους συμμετέχοντες.

Οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν περισσότερους από 130 εκθέτες οι οποίοι θα παρουσιαστούν πάνω από 1.000 προϊόντα και λύσεις για το σύγχρονο bar και την εστίαση και ειδικές θεματικές περιοχές όπως

New Entries / Newcomers, με brands που παρουσιάζονται για πρώτη φορά

Tomas Estes Agave Embassy, μία πλατεία με αποστάγματα αγαύης και αυθεντική μεξικάνικη ατμόσφαιρα, στη μνήμη του tequila legend Tomas Estes

Παράλληλα, σε πέντε ειδικά διαμορφωμένες εκπαιδευτικές αίθουσες θα διεξαχθούν πάνω από 80 σεμινάρια και masterclasses απο 100+ Έλληνες και διεθνείς ομιλητές.

Το Βλέμμα του Παγκόσμιου Bartending Στην Αθήνα

Κάθε χρόνο, το Athens Bar Show προσελκύει χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δημιουργώντας ένα δυναμικό περιβάλλον για ανταλλαγή γνώσης, καινοτομίας και συνεργασιών. Στην περσινή διοργάνωση συμμετείχαν πάνω από 17.000 επαγγελματίες, με το 33% να προέρχεται από το εξωτερικό, κυρίως από την Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Το 45% των επισκεπτών συμμετείχε για πρώτη φορά, ενώ το 70% δήλωσε πως θα επιστρέψει και θα συστήσει την έκθεση σε συναδέλφους.

Το Athens Bar Show ενισχύει τον ρόλο της Αθήνας ως έναν από τους πιο ανερχόμενους γαστρονομικούς και τουριστικούς προορισμούς στην Ευρώπη.

Athens Bar Week 2025

2 – 6 Νοεμβρίου | Η Αθήνα γίνεται το κέντρο του παγκόσμιου Fine Drinking

Στο πλαίσιο των 15 χρόνων του Athens Bar Show, η Athens Bar Week μετατρέπει την Αθήνα σε ένα παγκόσμιο hub της bartending κουλτούρας. Για πέντε ημέρες, κορυφαία bars από όλο τον κόσμο συναντιούνται με την εγχώρια σκηνή μέσα από ένα μοναδικό και πολυσύνθετο πρόγραμμα με:

200+ bar events σε cocktail bars, ξενοδοχεία και πολιτιστικούς χώρους

Θεματικά pop-up bars

Guest shifts από βραβευμένα bars του εξωτερικού

Η πόλη γεμίζει αρώματα, γεύσεις και εμπειρίες, μετατρέποντας κάθε βραδιά σε γιορτή της σύγχρονης φιλοξενίας. Από signature cocktails μέχρι live DJ sets και brands activations, το Athens Bar Week καθιερώνεται ως το μεγαλύτερο urban cocktail festival στην Ελλάδα — και ένα από τα πιο δυναμικά στην Ευρώπη.

15 Years Athens Bar Show Closing Party

6 Νοεμβρίου | Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Ο εορτασμός των 15 χρόνων Athens Bar Show κορυφώνεται με το μεγαλύτερο Closing Party που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ!

Για μια νύχτα, η Τεχνόπολη μεταμορφώνεται σε έναν εκρηκτικό χώρο γεύσης, μουσικής και εμπειριών, με:

30+ pop-up bars από κορυφαία bars του κόσμου

Αποκλειστικά Signature Cocktails

Συλλεκτικά guest menus

Παγκοσμίου φήμης bartenders

Live DJ sets και party vibes

Το 15 Years Athens Bar Show Closing Party δεν είναι απλώς το τέλος της εβδομάδας — είναι η απόλυτη εμπειρία για κάθε επαγγελματία και λάτρη της cocktail bar κουλτούρας!