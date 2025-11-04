Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε το πρωί στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στη θέση «Νταμάρια», δυτικά της πόλης.

Στο τροχαίο, που προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές, ενεπλάκησαν δύο βαν και ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο. Το ένα από τα βαν μετέφερε ψωμιά και, εξαιτίας της σύγκρουσης, μέρος του φορτίου κατέληξε στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας. Η κυκλοφορία διεξαγόταν με χαμηλές ταχύτητες έως ότου απομακρύνθηκαν τα οχήματα και καθαρίστηκε ο δρόμος.