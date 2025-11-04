Ένας 13χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη επειδή άρπαξε ενοικιαζόμενο ηλεκτρικό πατίνι από έναν 21χρονο, απειλώντας τον ότι δήθεν κατείχε μαχαίρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη μία τα ξημερώματα, κοντά στον Λευκό Πύργο, στο κέντρο της πόλης. Ο νεαρός ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία για το συμβάν.

Λίγο αργότερα, ο ανήλικος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας «Ζ», οι οποίοι διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.