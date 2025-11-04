Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε αυτοκίνητο που κινούνταν στην οδό Κιάφας, στα Σπάτα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα βρισκόταν εν κινήσει όταν ο οδηγός αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν λειτουργούσε σωστά και σταμάτησε αμέσως στην άκρη του δρόμου.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και το εθελοντικό όχημα «Βραυρώνα 1», που επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.
Παρά την άμεση κινητοποίηση, το αυτοκίνητο υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Σπάτων – Αρτέμιδος, Παναγιώτη Λάμπρου.
