Από το καλοκαίρι του 2026 οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες δεν θα ισχύουν πλέον ως ταξιδιωτικά έγγραφα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς δεν πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας. Οι υφιστάμενες ταυτότητες, που χρησιμοποιούνται από τη δεκαετία του ’60, θεωρούνται πλέον ανεπαρκείς.

Μέχρι τότε, οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν εντός Ε.Ε. με διαβατήριο, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών συνιστά τη σταδιακή αντικατάσταση των παλαιών δελτίων με τις νέες, υψηλής ασφάλειας ταυτότητες τύπου ID1.

Δικαιολογητικά για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας

Για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας, οι πολίτες πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως στην αρμόδια Αρχή του τόπου διαμονής τους, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

α) Φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή

Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί στην Αρχή έκδοσης ή από πιστοποιημένο φωτογράφο, ο οποίος την ανεβάζει στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr.

Ο φωτογράφος παρέχει έναν κωδικό, τον οποίο ο πολίτης συνδέει με το ΑΦΜ του μέσω της πλατφόρμας, ώστε ο υπάλληλος να αναζητήσει και να ανακτήσει τη φωτογραφία.

β) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση

Η αίτηση εκδίδεται από την Αρχή και βασίζεται στα στοιχεία του πολίτη, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο αιτών υπογράφει την εκτυπωμένη αίτηση.

γ) Αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας

Η αίτηση συμπληρώνεται από την Αρχή βάσει των στοιχείων του πολίτη από το «Μητρώο Πολιτών» ή το δημοτολόγιο. Ο πολίτης την υπογράφει ηλεκτρονικά και στη συνέχεια χειρόγραφα, αφού επιβεβαιώσει την ακρίβειά της.

δ) Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10 ευρώ

Για κάθε νέα ταυτότητα απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου: [1894]). Το ποσό καλύπτει το σώμα του δελτίου, την εκτύπωση και τη μεταφορά του.

Για τους πολύτεκνους το παράβολο μειώνεται στα 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου: [1895]), με την προσκόμιση σχετικού αποδεικτικού, όπως βιβλιάριο πολυτέκνων.

Επιπλέον, επικολλάται ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας ύψους 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου: [2043]). Όλα τα παράβολα εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο.

ε) Παλιό δελτίο ταυτότητας

Απαραίτητη είναι η προσκόμιση και παράδοση του παλαιού δελτίου (μπλε ταυτότητα) κατά την έκδοση της νέας.

Πρώτη έκδοση ταυτότητας

Για όσους εκδίδουν ταυτότητα για πρώτη φορά απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, καθώς και η παρουσία μάρτυρα που θα βεβαιώσει τα στοιχεία του αιτούντος. Ο μάρτυρας πρέπει να είναι ενήλικος και να διαθέτει έγκυρο ταυτοποιητικό έγγραφο.

Σε περίπτωση ανηλίκου, μάρτυρας μπορεί να είναι ένας από τους γονείς ή ο νόμιμος κηδεμόνας, με την προσκόμιση των σχετικών εγγράφων επιμέλειας ή επιτροπείας.

Χρόνος έκδοσης νέου δελτίου

Οι νέες ταυτότητες εκτυπώνονται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, στην Καισαριανή, με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας.

Ο χρόνος επεξεργασίας από την αίτηση έως την παραλαβή εκτιμάται σε περίπου επτά ημέρες. Με την παραλαβή, το Κέντρο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενημερώνει αυτόματα υπηρεσίες όπως η ΑΑΔΕ και το gov.gr Wallet.

Ραντεβού από Μάιο

Η έκδοση νέας αστυνομικής ταυτότητας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη έχει καταστεί δύσκολη, καθώς όλα τα διαθέσιμα ραντεβού έχουν εξαντληθεί έως τις αρχές Μαΐου. Στην πλατφόρμα gov.gr εμφανίζεται το μήνυμα «Δε βρέθηκαν ελεύθερα ραντεβού». Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περίπου 2,6 εκατομμύρια νέες ταυτότητες, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ.

Εξαίρεση αποτελεί ο Τομέας Νήσων Αττικής, όπου υπάρχουν περιορισμένα διαθέσιμα ραντεβού. Στον Πόρο εντοπίζονται λίγα, στις Σπέτσες και την Τροιζηνία ελάχιστα, ενώ στην Αίγινα και τα Κύθηρα δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Η κατάσταση καταδεικνύει ότι ο φόρτος της Αττικής έχει φτάσει στο όριο και πως η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν έχει αποσυμφορήσει πλήρως το σύστημα.

Για έκτακτες περιπτώσεις

Οι πολίτες που χρειάζονται άμεσα νέα ταυτότητα για συγκεκριμένους λόγους μπορούν να απευθύνονται απευθείας στο αστυνομικό τμήμα, χωρίς αναμονή.

Η άμεση εξυπηρέτηση αφορά περιπτώσεις όπως:

ταξίδια στο εξωτερικό,

κλοπή ή απώλεια ταυτότητας,

εξετάσεις για πτυχίο ή άλλες εκπαιδευτικές υποχρεώσεις.

Με την έκδοση της νέας ταυτότητας, το Κέντρο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενημερώνει αυτόματα όλες τις συνδεδεμένες υπηρεσίες και φορείς, όπως η ΑΑΔΕ και το gov.gr Wallet.