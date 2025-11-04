Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΕΗΦΥ) και η εφαρμογή MyHealth τίθενται σε πλήρη λειτουργία, προσφέροντας στους πολίτες και στους γιατρούς ένα σύγχρονο, ασφαλές και διαλειτουργικό ψηφιακό σύστημα υγείας. Η νέα πλατφόρμα του ΕΣΥ συγκεντρώνει όλα τα ιατρικά δεδομένα των πολιτών – διαγνώσεις, συνταγές, εξετάσεις και νοσηλείες – σε ένα σημείο, διευκολύνοντας την πρόσβαση και τη συνεργασία μεταξύ ασθενών και επαγγελματιών υγείας.

Πρόσβαση για πολίτες και γιατρούς

Οι πολίτες μπορούν να συνδεθούν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://citizen.ehealthrecord.gov.gr και να έχουν πλήρη πρόσβαση στον ατομικό φάκελο υγείας τους. Εκεί βρίσκονται συγκεντρωμένες όλες οι πληροφορίες που αφορούν τη φαρμακευτική αγωγή, τις εξετάσεις και τις νοσηλείες τους.

Αντίστοιχα, οι γιατροί μέσω της διεύθυνσης https://doctor.ehealthrecord.gov.gr έχουν τη δυνατότητα να δουν το πλήρες ιατρικό ιστορικό των ασθενών τους. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών υγείας και η αποτελεσματική φροντίδα.

Οφέλη για τους πολίτες

• Πλήρης πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό: Όλες οι πληροφορίες υγείας συγκεντρώνονται σε ένα ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον.

• Ευκολία και ταχύτητα: Πρόσβαση στα δεδομένα από οποιοδήποτε σημείο και χρόνο μέσω της εφαρμογής MyHealth και της πλατφόρμας ehealthrecord.gr.

• Βελτιωμένη επικοινωνία: Άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία με τους θεράποντες ιατρούς.

• Ψηφιακοί βοηθοί: Υποστήριξη από τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης για καλύτερη διαχείριση της υγείας.

Οφέλη για τους γιατρούς

• Ολοκληρωμένη εικόνα του ασθενούς: Πρόσβαση σε διαγνώσεις, φαρμακευτικές αγωγές, νοσηλείες και επεμβάσεις, συγκεντρωμένα σε ένα σημείο.

• Βελτίωση της κλινικής πρακτικής: Εξοικονόμηση χρόνου και αποδοτικότερη διαχείριση των περιστατικών.

• Ενίσχυση της συνεργασίας: Ασφαλής ανταλλαγή πληροφοριών με άλλους γιατρούς για συντονισμένη φροντίδα.

• Ψηφιακοί βοηθοί: Εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για ευκολότερη αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών.

• Ενιαία πρόσβαση στα ιατρικά δεδομένα: Δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία ασθενών από όλους τους παρόχους υγείας, δημόσιους και ιδιωτικούς.

Η εφαρμογή MyHealth και το νομικό πλαίσιο

Η ηλεκτρονική εφαρμογή MyHealth για κινητές συσκευές δημιουργήθηκε με τη διάταξη του νόμου 4816/2021. Είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), επιτρέποντας στους πολίτες να διαχειρίζονται εύκολα τον προσωπικό τους φάκελο υγείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 4816/2021 (ΦΕΚ Α’ 118/09.07.2021), η εφαρμογή «myHealth» θεσπίστηκε ως το επίσημο εργαλείο ηλεκτρονικής διαχείρισης ιατρικών δεδομένων, στο πλαίσιο της ψηφιακής αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας.