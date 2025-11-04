Ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε στο 1,08% τον Οκτώβριο 2025, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Ο δείκτης εμφανίζεται μειωμένος σε σχέση με την περίοδο Μαΐου–Αυγούστου 2025, ενώ το κυλιόμενο 12μηνο (Νοέμβριος 2024 – Οκτώβριος 2025) καταγράφει συνολική αύξηση 0,85%.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2024, εντοπίζονται σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά (-8,06%), απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού (-5,10%), τρόφιμα παντοπωλείου (-4,77%), χαρτικά και είδη προσωπικής υγιεινής (-2,51%) καθώς και σε οικιακά είδη (-1,24%).

Η έρευνα αποδίδει τις μειώσεις αυτές στην ομαλοποίηση της αγοράς και στη μείωση των τιμών παραγωγού. Ιδιαίτερα στα λαχανικά, οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες συνέβαλαν στη μείωση του κόστους, ενώ στα τρόφιμα παντοπωλείου η αποκλιμάκωση της τιμής του ελαιολάδου είχε καθοριστικό ρόλο.

Αυξήσεις σε κρέατα, γλυκά και γαλακτοκομικά

Αντίθετα, σημαντικές αυξήσεις παρατηρούνται στις κατηγορίες μπισκότα, σοκολάτες και ζαχαρώδη (+12,23%), στα φρέσκα κρέατα (+10,54%), στα είδη πρωινού και ροφήματα (+5,53%), στα γαλακτοκομικά και χυμούς ψυγείου (+4,91%) και στα φρέσκα ψάρια και θαλασσινά (+3,98%).

Η άνοδος στις τιμές των κρεάτων αποδίδεται στις διεθνείς αυξήσεις των εισαγόμενων ειδών, κυρίως του μοσχαριού, λόγω μείωσης του ζωικού κεφαλαίου. Παράλληλα, ασθένειες που έπληξαν περιοχές εκτροφής στην Ελλάδα επηρέασαν τόσο τα αμνοερίφια όσο και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, αυξάνοντας το κόστος παραγωγής.

Σημαντική είναι και η επίδραση των διεθνών τιμών του κακάο και του καφέ, που επηρεάζουν τις κατηγορίες των γλυκών, των ροφημάτων και των κατεψυγμένων προϊόντων. Οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω κλιματικών συνθηκών, ήταν ιδιαίτερα υψηλές.

Όπως σημειώνεται, τα προϊόντα που χρησιμοποιούν κακάο, όπως οι σοκολάτες και τα γλυκά, παράγονται με χρονική καθυστέρηση, γεγονός που μεταφέρει τις αυξήσεις σε μεταγενέστερα στάδια.

Παράγοντες συγκράτησης των τιμών

Η τάση συγκράτησης των τιμών στα σούπερ μάρκετ αποδίδεται σε τρεις βασικούς λόγους:

– Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Οι τιμές στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων παραμένουν σταθερές λόγω οικονομιών κλίμακας, τεχνολογικής ετοιμότητας και αυξημένης διάθεσης προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

– Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων. Οι μεγάλες αλυσίδες ανανεώνουν τα αποθέματά τους ταχύτερα, γεγονός που επιτρέπει γρηγορότερη προσαρμογή στις νέες τιμές αγοράς.

– Επίδραση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Τα προϊόντα αυτά κερδίζουν συνεχώς μερίδιο αγοράς, προσφέροντας οικονομικότερες επιλογές στους καταναλωτές και συμβάλλοντας στη συγκράτηση των τιμών συνολικά.