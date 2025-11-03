Ύποπτες πτήσεις drones εντοπίστηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο 1-2 Νοεμβρίου πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Βέλγιο, με τον υπουργό Άμυνας της χώρας, Τέο Φράνκεν, να κάνει λόγο για ενέργεια κατασκοπείας.

Όπως αποκάλυψε στη δημόσια τηλεόραση RTBF, τα drones εμφανίστηκαν τις νυχτερινές ώρες του Σαββάτου και της Κυριακής πάνω από τη βάση Kleine Brogel, στη βορειοανατολική επαρχία του Λίμπουργκ, όπου σταθμεύουν αμερικανικά αεροσκάφη F-16 και προβλέπεται να φιλοξενηθούν και F-35.

«Έρχονται για κατασκοπία, για να δουν πού βρίσκονται τα F-16, πού είναι τα πυρομαχικά και άλλες στρατηγικές πληροφορίες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Φράνκεν.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι πτήσεις πραγματοποιήθηκαν σε δύο φάσεις: αρχικά, «μικρά drones δοκίμαζαν τις ραδιοσυχνότητες των υπηρεσιών ασφαλείας», ενώ στη συνέχεια «μεγαλύτερα drones προσπάθησαν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και το προσωπικό».

Unknown drones have been spotted in Belgium conducting surveillance on F-16s and ammunition stockpiles, according to Belgian Defense Minister Theo Francken Russia is likely behind the airspace violations. pic.twitter.com/sc0sQuWnkV — Netram Defence Review (@NetramDefence) November 3, 2025

Αν και ο Φράνκεν απέφυγε να κατονομάσει τη Ρωσία ως υπεύθυνη, υπαινίχθηκε πως δεν υπάρχουν άλλοι προφανείς ύποπτοι.

«Οι Ρώσοι προσπαθούν να το κάνουν αυτό σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Είναι οι Ρώσοι τώρα; Δεν μπορώ να το πω, αλλά τα κίνητρα είναι ξεκάθαρα και οι τρόποι με τους οποίους γίνεται αυτό είναι επίσης πολύ ξεκάθαροι», τόνισε.

Το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά παρόμοιων επεισοδίων που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στην Ευρώπη. Πρόσφατα, ρωσικά drones αναχαιτίστηκαν πάνω από την Πολωνία, ενώ ένα ακόμη εντοπίστηκε στη Ρουμανία. Παράλληλα, drones άγνωστης προέλευσης με έντονες υποψίες για ρωσική εμπλοκή έχουν προκαλέσει παύση αεροπορικών πτήσεων σε Δανία, Νορβηγία και Γερμανία.

Suspicious drones spotted above Belgian military bases over the weekend are meant to spy on fighter jets and ammunition, Belgian Defense Minister Theo Francken said today.https://t.co/CUHQamH3sr — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) November 2, 2025

«Ο πόλεμος είναι πραγματικά ένας πόλεμος drones, και το Υπουργείο Άμυνας πρέπει να προετοιμαστεί γι’ αυτό», σημείωσε ο Βέλγος υπουργός.

Ο Φράνκεν ανακοίνωσε πως την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσει σχέδιο ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία ενός εθνικού συστήματος κατά των drones. Το πακέτο, όπως εξήγησε, θα χρηματοδοτήσει συστήματα ανίχνευσης, παρεμβολής και εξουδετέρωσης drones για την προστασία κρίσιμων υποδομών.

Απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο φάρσας, επισημαίνοντας ότι οι χειριστές των drones επέδειξαν υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας: «Ο παρεμβολέας ραδιοσυχνοτήτων μας δεν λειτούργησε, επειδή οι χειριστές των drones δοκίμασαν τη συχνότητά μας και την άλλαξαν. Χρησιμοποιούν δικές τους συχνότητες – κάτι που ένας ερασιτέχνης δεν θα μπορούσε να κάνει».

Όσον αφορά το ερώτημα γιατί δεν καταρρίφθηκαν τα drones, ο υπουργός εξήγησε πως η απόφαση σχετίζεται τόσο με ζητήματα ασφαλείας όσο και με νομικά εμπόδια: «Όταν πετούν πάνω από τη βάση, μπορούμε να τα καταρρίψουμε. Όταν είναι κοντά, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μπορεί να πέσουν σε σπίτια, αυτοκίνητα ή ανθρώπους. Είναι τελείως διαφορετική περίπτωση. Το νομικό πλαίσιο δεν είναι απολύτως σαφές. Πρέπει να καθορίσουμε τα δικαιώματά μας».

Τέλος ο Βέλγος υπουργός Άυνας ο Τέο Φράνκεν, εξέφρασε απογοήτευση για την καθυστέρηση της χώρας στην αντιμετώπιση της απειλής: «Έπρεπε να είχαμε αγοράσει αντιαεροπορικά συστήματα για drones πριν από πέντε ή δέκα χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.