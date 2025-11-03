Η ληστεία που σημειώθηκε στο Μουσείο του Λούβρου, με λεία κοσμήματα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, φαίνεται πως δεν ήταν έργο επαγγελματιών του οργανωμένου εγκλήματος αλλά μικροεγκληματιών. Αυτό δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκό.

«Δεν πρόκειται για καθημερινή εγκληματικότητα αλλά είναι ένα είδος εγκληματικότητας που γενικά δεν συνδέουμε με τα ανώτερα κλιμάκια του οργανωμένου εγκλήματος», δήλωσε η Μπεκό στο ραδιοφωνικό δίκτυο Franceinfo.

Η κινηματογραφική ληστεία

Πριν από δο εβδομάδες οι ληστές είχαν παρκάρει ένα κλεμμένο φορτηγό έξω από το μουσείο με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο. Χρησιμοποιώντας έναν ανελκυστήρα, έφτασαν στον πρώτο όροφο και εισέβαλαν σε μία από αίθουσες του Λούβρου.

Μέσα σε λιγότερο από επτά λεπτά, οι δράστες διέφυγαν με σκούτερ, κρατώντας πολύτιμα κοσμήματα, μεταξύ των οποίων:ένα κολιέ με σμαράγδια και διαμάντια που είχε χαρίσει ο Ναπολέων Α΄ στη δεύτερη σύζυγό του, Μαρί Λουίζ και ένα διάδημα με 212 μαργαριτάρια και σχεδόν 2.000 διαμάντια, που ανήκε στην αυτοκράτειρα Ευγενία, σύζυγο του Ναπολέοντα Γ΄.

Τα πολύτιμα αντικείμενα, αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ, δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι οι δράστες ήταν ερασιτέχνες. Σύμφωνα με τις έρευνες, οι ληστές έριξαν κατά λάθος το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας —το πιο πολύτιμο από τα κοσμήματα— κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους, ενώ άφησαν πίσω τους εργαλεία που φέρονται να φέρουν ίχνη DNA.

«Όλοι οι κατηγορούμενοι είναι ντόπιοι, από το Σεν-Σαιν-Ντενί, ένα από τα φτωχότερα διαμερίσματα της Γαλλίας»,ανέφερε η εισαγγελέας.

Το ζευγάρι με τα παιδιά

Το Σάββατο, οι αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε μια 38χρονη γυναίκα και έναν 37χρονο άνδρα, οι οποίοι φέρονται να είναι ζευγάρι με παιδιά. Το DNA τους εντοπίστηκε στον ανελκυστήρα που χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία.

Ο άνδρας κατηγορείται για οργανωμένη κλοπή και εγκληματική συνωμοσία ενώ η σύντροφός του για συνέργεια στα ίδια αδικήματα. Και οι δύο προφυλακίστηκαν.

Η η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκό δήλωσε πως «το ζευγάρι έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή».

Η γυναίκα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έκλαιγε στο δικαστήριο, λέγοντας ότι φοβάται «για τα παιδιά της και για τον εαυτό της».

Οι υπόλοιποι συλληφθέντες

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η αστυνομία είχε συλλάβει ακόμη δύο άτομα:έναν 34χρονο Αλγερινό που ζει στη Γαλλία από το 2010 και έναν 39χρονο Γάλλο, ήδη υπό δικαστική επιτήρηση για διακεκριμένη κλοπή.

Οι δύο άνδρες κατηγορήθηκαν για κλοπή και εγκληματική συνωμοσία και, σύμφωνα με την εισαγγελία, έχουν «ομολογήσει εν μέρει» την εμπλοκή τους.

Τουλάχιστον ένας ακόμη ύποπτος δεν έχει ακόμη συλληφθεί ενώ οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά για τον εντοπισμό τόσο του ίδιου όσο και των ανεκτίμητων κοσμημάτων που εξαφανίστηκαν από το Λούβρο.

Με πληροφορίες The Guardian