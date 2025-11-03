Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, εκμεταλλεύτηκε τη μερική κατάρρευση του Πύργου των Κόμηδων στη Ρώμη για να επιτεθεί στην Ιταλία.

«Εφόσον η ιταλική κυβέρνηση συνεχίζει να ξοδεύει άδικα τα χρήματα των φορολογουμένων της για τη στήριξη της Ουκρανίας, η Ιταλία θα καταρρεύσει ολοσχερώς από την οικονομία μέχρι τους πύργους», δήλωσε η Ζαχάροβα.

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη στη Ρώμη για διαμαρτυρία, ενώ πηγές του υπουργείου χαρακτήρισαν τις δηλώσεις της Ζαχάροβα ως «ανησυχητικές και άθλιες», επισημαίνοντας ότι «επιβεβαιώνουν την άβυσσο χυδαιότητας στην οποία κατρακύλησε η ρωσική ηγεσία».

Παράλληλα, στη Ρώμη συνεχίζεται η επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός εργάτη που έχει παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 67χρονο Ρουμάνο, ο οποίος συμμετείχε στα έργα συντήρησης του πύργου.

Οι διασώστες επικοινωνούν μαζί του και προσπαθούν να απομακρύνουν όσα περισσότερα συντρίμμια μπορούν με ειδικούς σωλήνες. Η επιχείρηση αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, εάν χρειαστεί.