Η Ρωσία καθελκύσε την Κυριακή το νέο της πυρηνικό υποβρύχιο Khabarovsk, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για να μεταφέρει τα υποβρύχια drone Poseidon, γνωστά και ως όπλα της «Ημέρας της Κρίσης». Σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους, το σύστημα επόμενης γενιάς μπορεί να πραγματοποιεί πυρηνικά πλήγματα «σε όλους τους ωκεανούς του κόσμου».

Η τελετή καθελκύσεως πραγματοποιήθηκε στα ναυπηγεία Sevmash στο Σεβεροντβίνσκ, στην περιοχή Αρκανγκέλσκ της Λευκής Θάλασσας, παρουσία του Ρώσου υπουργού Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, του Αρχηγού Ναυτικού Αλεξάντερ Μοϊσέγιεφ και κορυφαίων αξιωματούχων της ναυπηγικής βιομηχανίας. Παρά το γεγονός ότι η τελετή δεν μεταδόθηκε ζωντανά, επιβεβαιώθηκε από κρατικά ειδησεογραφικά πρακτορεία και αναφέρθηκε από ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης.

Το το σύστημα Poseidon δεν είναι μια συμβατική τορπίλη, αλλά ένα αυτόνομο υποβρύχιο όχημα που τροφοδοτείται από πυρηνικό αντιδραστήρα. Μπορεί να κινείται σε μεγάλα βάθη, να καλύπτει μεγάλες αποστάσεις και να υπερβαίνει σε ταχύτητα τα υπάρχοντα υποβρύχια και τορπίλες. Το σύστημα Poseidon εκτοξεύεται από υποβρύχια κλάσης Belgorod και Khabarovsk και διαθέτει μικρότερο πυρηνικό αντιδραστήρα σε σχέση με τα παραδοσιακά πυρηνοκίνητα υποβρύχια.

Атомная подводная лодка «Хабаровск» спущена на воду в Северодвинске Этот носитель подводного оружия и роботизированных средств позволит успешно решать задачи по защите интересов России в Мировом океане! pic.twitter.com/5GCWHxVYGi — Советский, злой, твой (@ussrlife) November 2, 2025

Σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους, το Khabarovsk μπορεί να μεταφέρει έως 12 τορπίλες Poseidon, οι οποίες χαρακτηρίζονται από «απεριόριστη εμβέλεια» και ικανότητα να παρακάμπτουν τα παραδοσιακά αντιπυραυλικά συστήματα ταξιδεύοντας σε ακραία βάθη. Το πρόγραμμα Poseidon είχε ανακοινωθεί για πρώτη φορά από τον Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν το 2018 ως μέρος μιας σειράς «ανίκητων» όπλων.

Η καθέλκυση του Khabarovsk εντάσσεται στη γεωπολιτική στρατηγική της Ρωσίας, σε μια περίοδο έντασης με τις ΗΠΑ για ζητήματα όπως η Ουκρανία και οι κυρώσεις στον ρωσικό ενεργειακό τομέα. Σε αντίθεση με τα υπάρχοντα υποβρύχια, τα οποία τροποποιήθηκαν για να φέρουν το Poseidon, το Khabarovsk έχει σχεδιαστεί εξ αρχής ως πλατφόρμα εκτόξευσης των drones, ενισχύοντας σημαντικά την επιχειρησιακή του ευελιξία.

⚡BREAKING 🇷🇺Russia launches new nuclear submarine Khabarovsk‑class (Project 09851) The lead boat is named Khabarovsk (Project 09851) and is being built at Sevmash Shipyard in Severodvinsk. The submarine is reported to have a displacement (surfaced) of about 10,000 tons.… https://t.co/kpdbSEaPl2 pic.twitter.com/fgwi0nO2yN — War Updates FC (@k_c_shivansh) November 1, 2025

Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι τορπίλες από το drone Poseidon μπορούν θεωρητικά να εκτοξευθούν από οποιοδήποτε σημείο και από βάθη έως 1.000 μέτρων, καθιστώντας τα πρακτικά μη ανιχνεύσιμα.

Το πρόγραμμα θεωρείται από δυτικούς ειδικούς αποσταθεροποιητικό για την παγκόσμια στρατηγική ισορροπία, ενώ εγείρει ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή υφιστάμενων συνθηκών ελέγχου εξοπλισμών, οι οποίες δεν καλύπτουν ρητά τα αυτόνομα υποβρύχια πυρηνικά οχήματα.

Σε απάντηση στις κλιμακούμενες πυρηνικές απειλές της Ρωσίας, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ενδεχόμενη επανεκκίνηση των δοκιμών πυρηνικών όπλων, χωρίς να διευκρινίζει αν θα πρόκειται για πραγματική χρήση ή δοκιμές πυραύλων ικανούς να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.