Ο μοναδικός επιζών της συντριβής του αεροσκάφους της Air India, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 241 επιβάτες, δήλωσε ότι αισθάνεται ο «πιο τυχερός άνθρωπος» στον κόσμο, αλλά ότι υποφέρει σωματικά και ψυχικά.

Ο Viswashkumar Ramesh βγήκε από τα συντρίμμια της πτήσης με προορισμό το Λονδίνο στο Αχμενταμπάντ, αφήνοντας άφωνο τον κόσμο.

Είπε ότι ήταν «θαύμα» που γλίτωσε, αλλά εξήγησε πώς έχασε τα πάντα, καθώς ο μικρότερος αδελφός του, Ajay, καθόταν λίγες θέσεις μακριά του στην πτήση και σκοτώθηκε στην συντριβή τον Ιούνιο.

Από την επιστροφή του στο σπίτι του στο Λέστερ, ο κ. Ramesh πάσχει από μετατραυματικό στρες (PTSD), σύμφωνα με τους συμβούλους του, και δεν είναι σε θέση να μιλήσει στη σύζυγό του και στον τετράχρονο γιο του.

Οι φλόγες κατέκαψαν το Boeing 787 όταν συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση στη δυτική Ινδία.

Συγκλονιστικό βίντεο που μοιράστηκε τότε έδειχνε τον κ. Ramesh να απομακρύνεται από το σημείο του ατυχήματος με φαινομενικά επιφανειακά τραύματα, ενώ στο παρασκήνιο φαινόταν καπνός να υψώνεται.

Μιλώντας στο BBC News, ο συγκινημένος κ. Ramesh, του οποίου η μητρική γλώσσα είναι η γκουτζαράτι, είπε: «Είμαι ο μόνος επιζών. Ακόμα δεν το πιστεύω. Είναι ένα θαύμα.

«Έχασα και τον αδελφό μου. Ο αδελφός μου ήταν η στήριξή μου. Τα τελευταία χρόνια, με υποστήριζε πάντα».

Περιέγραψε τον καταστροφικό αντίκτυπο που είχε αυτή η δοκιμασία στην οικογενειακή του ζωή.

«Τώρα είμαι μόνος. Απλά κάθομαι μόνος στο δωμάτιό μου, χωρίς να μιλάω με τη γυναίκα μου, τον γιο μου. Μου αρέσει να είμαι μόνος στο σπίτι μου», είπε ο κ. Ramesh.

Μιλώντας από το κρεβάτι του νοσοκομείου στην Ινδία, περιέγραψε πώς κατάφερε να απεγκλωβιστεί και να συρθεί έξω από τα συντρίμμια, ενώ συναντήθηκε με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι καθώς λάμβανε θεραπεία για τα τραύματά του.

Από τους επιβάτες και το πλήρωμα που σκοτώθηκαν, 169 ήταν Ινδοί υπήκοοι και 52 Βρετανοί, ενώ 19 άλλοι σκοτώθηκαν στο έδαφος.

Μια προκαταρκτική έκθεση για το ατύχημα, που δημοσιεύθηκε από το Γραφείο Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων της Ινδίας τον Ιούλιο, ανέφερε ότι η τροφοδοσία καυσίμου στους κινητήρες διακόπηκε λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση. Εν τω μεταξύ, η έρευνα συνεχίζεται και η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι η φροντίδα του κ.Rameshκαι όλων των οικογενειών που επλήγησαν από την τραγωδία «παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά μας».

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο 39χρονος μιλάει στα μέσα ενημέρωσης από τότε που επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όταν ρωτήθηκε για τις αναμνήσεις του από την ημέρα της συντριβής, είπε: «Δεν μπορώ να πω τίποτα για αυτό τώρα».

Ακόμα όπως μεταδίδει το BBC, τόνισε: Δεν μιλάω σε κανέναν άλλο. Δεν μου αρέσει να μιλάω με κανέναν άλλο. Δεν μπορώ να μιλήσω για πολλά. Σκέφτομαι όλη τη νύχτα, υποφέρω ψυχικά.

Κάθε μέρα είναι οδυνηρή για όλη την οικογένεια».

Ο κ. Ramesh μίλησε επίσης για τους σωματικούς τραυματισμούς που υπέστη στο ατύχημα, το οποίο τον έκανε να βγει από τη θέση του – 11A – μέσω ενός ανοίγματος στο σκάφος.

Λέει ότι υποφέρει από πόνο στο πόδι, στον ώμο, στο γόνατο και στην πλάτη και δεν έχει μπορέσει να εργαστεί ή να οδηγήσει από την τραγωδία.

«Όταν περπατάω, δεν περπατάω σωστά, αργά, αργά, η γυναίκα μου με βοηθά», πρόσθεσε.