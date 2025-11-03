Δημοφιλή
- 1
Προσωπικός Αριθμός: Λήγει η προθεσμία - Αν δεν τον εκδώσετε «μπλοκάρουν» οι συναλλαγές με το Δημόσιο
- 2
Kλειστά σχολεία σε όλη την Ελλάδα στις 6 Νοεμβρίου
- 3
Τι θα γίνει το καλοκαίρι του 2026 αν δεν έχετε νέα ταυτότητα - Ραντεβού από... Μάιο
- 4
Μακελειό στα Βορίζια: Συγκλονίζει η μητέρα της 56χρονης που σκοτώθηκε - «Μας έστησαν καρτέρι»
- 5
Διαθήκες: Από σήμερα αλλάζει σελίδα το Κληρονομικό Δίκαιο μετά από 80 χρόνια
- 6
Βορίζια: Τα προφίλ των πρωταγωνιστών του μακελειούα αδέρφια που διαφεύγουν, ο συγγενής «γνωστού» μελισσοκ
- 7
«Μια νύχτα μόνο»: Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια Κυριακή 2 με Τρίτη 4 Νοεμβρίου στις 21:00
- 8
Shutdown στις ΗΠΑ: «Βόμβα» από την κυβέρνηση Τραμπ - «Εξετάζουμε να κλείσουμε όλο τον εναέριο χώρο»
- 9
Αγροτικές επιδοτήσεις: Ημερομηνία- ορόσημο η 4η Νοεμβρίου
- 10
Δημοσκόπηση ALCO: Πτώση της Νέας Δημοκρατίας - Απογοήτευση στην κοινωνία για την «κρίση θεσμών»
Λούκα Μόντριτς: Οι πέντε κορυφαίοι του Κροάτη χωρίς Μέσι και Ρονάλντο… Πορτογάλο
Ο Λούκα Μόντριτς μοιράζεται τις προσωπικές του επιλογές για τους μεγαλύτερους παίκτες που έχει θαυμάσει στη σταδιοδρομία του
Η Έβερτον, η Σέλτικ και η Τσέλτεναμ ζουν στον… Απρίλιο του 2002
Στον παράξενο κόσμο του ποδοσφαίρου, υπάρχουν στιγμές που μοιάζουν να αψηφούν τον χρόνο. Και η φετινή σεζόν στη Μεγάλη Βρετανία προσφέρει ένα τέτοιο σπάνιο φαινόμενο: τρεις διαφορετικές ομάδες – Έβερτον, Σέλτικ και Τσέλτεναμ – έχουν στους πάγκους τους ίδιους ανθρώπους που τους καθοδηγούσαν… τον Απρίλιο του 2002. Ο Ντέιβιντ Μόγιες επέστρεψε στα «ζαχαρωτά» σχεδόν δύο […]
ΠΑΟΚ: «Μέσα» Πέλκας και Λόβρεν ενόψει Γιούνγκ Μπόις
Η προετοιμασία για τον ευρωπαϊκό «τελικό» ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας στη Νέα Μεσημβρία με το τεχνικό επιτελείο να εφαρμόζει ειδικό πρόγραμμα διαχείρισης του ρόστερ.
Ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ ξανά στο επίκεντρο: «Ζω από τον γιο μου και δεν ντρέπομαι»
Ο Μουνίρ Νασράουι, πατέρας του νεαρού αστέρα της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, έχει γίνει σχεδόν τόσο γνωστός για τις δηλώσεις του όσο και ο γιος του για το ποδοσφαιρικό του ταλέντο. Σε μια ακόμη ειλικρινή συνέντευξη, ο Νασράουι προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, μιλώντας ανοιχτά για το παρελθόν του, την τωρινή του ζωή και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν […]
Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ: «Ανησυχώ για την ενότητα της Αγγλίας»
Ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας, Σερ Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, εξέφρασε ανησυχία για την ενότητα της χώρας, εν μέσω της δημόσιας συζήτησης για την απεικόνιση της σημαίας του Αγίου Γεωργίου. Τους τελευταίους μήνες, έχει παρατηρηθεί αύξηση της παρουσίας της σημαίας του Αγίου Γεωργίου και της βρετανικής σημαίας (Union Jack) σε διάφορα σημεία της Αγγλίας. Ενώ κάποιοι […]