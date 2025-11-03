Οι άνθρωποι της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ μετά την αρχική λιτή δήλωση ότι θα πρέπει να δουν το περιεχόμενο του μνημονίου αφήνουν να εννοηθεί ότι η διαδικασία δεν θα είναι άμεση, αφού έχουν εντοπίσει σημεία διαφωνίας με τον ΑΣ.

«Παραλάβαμε από τους εκπροσώπους του ΑΣ το προτεινόμενο μνημόνιο για την κατασκευή της Νέας Τούμπας. Είναι ένα μνημόνιο που χρήζει αρκετών διορθώσεων», έλεγαν χαρακτηριστικά εκπρόσωποι της διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Το πιο σημαντικό στοιχείο που προκύπτει είναι η απόκλιση του τελικού κειμένου που παρέδωσε η διοίκηση του Ερασιτέχνη από την πρόταση που είχε συντάξει η τεχνοκρατική επιτροπή του ίδιου του ΑΣ ΠΑΟΚ. Αυτή η διαφορά υποδηλώνει ότι οι εσωτερικές διαφωνίες του ΑΣ έχουν μεταφερθεί στο επίσημο κείμενο, δημιουργώντας νέα εμπόδια στη συνεννόηση με την ΠΑΕ.

Έκκληση για κοινή λογική και επιτάχυνση από την ΠΑΕ

Παρά τις διαφωνίες, η ΠΑΕ διατηρεί την αισιοδοξία της, ελπίζοντας ότι η κοινή βούληση για την υλοποίηση του έργου θα υπερισχύσει. Η εστίαση στρέφεται στην ταχεία τροποποίηση των επίμαχων όρων.

«Θεωρούμε όμως, ότι θα πρυτανεύσει η κοινή λογική και θα τροποποιηθούν κάποιοι όροι που δεν συμβαδίζουν μαζί της», ήταν μια ατάκα με νόημα από τους ανθρώπους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Η ΠΑΕ καλεί εμμέσως τον ΑΣ να επιδείξει πνεύμα συνεργασίας και να μην περιπλέξει περαιτέρω τις διαδικασίες. Ο στόχος παραμένει η άμεση υπογραφή του μνημονίου, καθώς αυτό αποτελεί το νομικό κλειδί για την έναρξη του επόμενου κύκλου ενεργειών (οικονομική δέσμευση, οριστική μελέτη, άδειες).

Η καθυστέρηση στην οριστική συμφωνία, τονίζουν οι άνθρωποι της ΠΑΕ, βλάπτει συνολικά την επιτάχυνση του έργου και αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω γραφειοκρατικών εμπλοκών. Η επόμενη φάση είναι πλέον η διαπραγμάτευση επί των συγκεκριμένων διορθώσεων, με την ΠΑΕ να ευελπιστεί στην «ειλικρινή διάθεση» όλων για να προχωρήσει επιτέλους η Νέα Τούμπα.